Cuba finder sidste sorte boks fra nedstyrtet fly

De cubanske myndigheder kan nu for alvor begynde at samle brikkerne efter styrt, der kostede 113 livet.

Et eftersøgningshold har fundet den sidste sorte boks med data fra flyet, der styrtede ned i Cuba sidste fredag, hvor 113 personer blev dræbt.

Det oplyser cubansk stats-tv torsdag aften lokal tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Myndighederne havde i forvejen fundet boksen, der indeholder optagelser af besætningens kommunikation fra cockpittet.

Boksen, der blev fundet torsdag, indeholder oplysninger om flyets fart, kurs, højde og deslige.

Med fundet af den sidste sorte boks kan efterforskerne for alvor begynde at samle brikkerne i puslespillet efter ulykken.

Årsagen til styrtet er stadig ukendt.

Tidligere på ugen meddelte Mexicos myndighed for civil luftfart, at det midlertidigt havde suspenderet selskabet Aerolines Damojh.

Luftfartsmyndigheden begrundede suspenderingen med, at den ville være sikker på, at Damojh overholder reglerne og samtidig indsamle informationer, der kan bidrage til at opklare årsagen til styrtet.

Cubas nationale flyselskab, Cubana de Aviación, havde ifølge nyhedsbureauet AP for under en måned siden leaset flyet med besætning fra Damojh.

Ansvaret for at vedligeholde Boeing 737-maskinen lå udelukkende hos det mexicanske selskab.

