Cubanere stemmer for: Par af samme køn må blive gift og adoptere

Cubanerne var søndag ved stemmeurnerne, hvor et flertal stemte for udvidelsen af homoseksuelles rettigheder.

Homoseksuelle par i Cuba får i fremtiden flere rettigheder.

Et flertal af cubanerne har nemlig stemt for et lovforslag, der skal gøre det muligt for par af samme køn at gifte sig. Desuden skal det i fremtiden også være lovligt for dem at adoptere børn.

Således stemte to tredjedele for lovforslaget, der var til afstemning søndag, mens 33 procent stemte nej. Det skriver Reuters mandag aften.

Resultatet vækker begejstring hos Cubas præsident, Miguel Díaz-Canel. Han var med til at føre kampagne for, at lovforslaget skulle gennemføres.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Retfærdigheden er sket fyldest, skriver han på Twitter.

- Det afbetaler en gæld over for flere generationer af cubanske mænd og kvinder, hvis familieprojekter har ventet på denne lov i årevis, siger han.

Hele 74 procent af de stemmeberettigede borgere i Cuba var ved stemmeurnerne for at give deres mening til kende.

Det var ikke kun homoseksuelles rettigheder, der blev stemt ja til. Det blev søndag også stemt igennem, at der må oprettes fagforeninger i det caribiske land.

Derudover skal en række tiltag sikre en øget ligestilling mellem mænd og kvinder i Cuba.

/ritzau/Reuters