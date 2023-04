Cubas præsident får fem år mere til at tackle inflation på 44,5 procent

Cubas præsident, Miguel Díaz-Canel, opnår genvalg for endnu en femårig periode.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han var den eneste kandidat i landet, hvor politisk modstand er ulovligt.

97,66 procent af stemmerne i det cubanske kommunistparti, landets eneste politiske parti, gik til ham.

Landet døjer i øjeblikket med voldsom inflation, der i februar 2023 ifølge mediet Trading Economics lød på 44,5 procent.

Og siden coronapandemien er det gået ned ad bakket for Cubas vigtige turistindustri.

Lange køer til brændstof, medicin og mad har samtidig øget spændingerne i landet, der i 2021 oplevede de største demonstrationer i årtier.

Hundredtusinder af cubanere har ifølge Reuters flygtet den økonomiske ødelæggelse i det seneste år.

63-årige Miguel Díaz-Canel er den første udenfor Castro-familien til at lede landet siden revolutionen mellem 1953 og 1959.

Han efterfulgte Raul Castro i 2018, som selv havde taget over for sin bror, Fidel, i 2008.

Der er i alt omkring otte millioner stemmeberettigede cubanere. De kan vælge mellem 470 kandidater, som kæmper om præcist samme antal pladser i parlamentet - altså 470 - for de næste fem år. Kandidaterne tæller 263 kvinder og 207 mænd.

Valget i Cuba fandt sted 26. marts.

Det er ikke lovpligtigt at stemme i Cuba, og stemmeafståelse er ifølge AFP blevet mere og mere almindeligt de seneste år.

Ifølge NBC har repræsentanter for Cubas regering hævdet, at 75 procent af befolkningen afgav stemmer.

Men det er blevet betvivlet af systemkritiker Manuel Cuesta Morua, der har kaldt det "umuligt", at mere end 70 procent afgav deres stemme.

- Klokken 9 lød det, at 18,2 procent af de stemmeberettigede havde stemt. Klokken 11 lød den på 41,66 procent. Det betyder, at den på to timer er steget med 23,46 procent (point, red.), skrev han på Twitter ifølge AFP.

