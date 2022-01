Cubas regering har slået hårdt ned på demonstranter

Op mod 800 cubanere venter på retssager efter at have kritiseret kommunistpartiet ved demonstration.

Cubas kommunistiske regering afviser beskyldninger om menneskerettighedskrænkelser mod hundredvis af personer, som blev anholdt for at deltage i demonstrationer i juli sidste år.

Mindst 172 af de mange anholdte er allerede dømt.

Der er retssager i gang mod flere end 700 andre personer, som blandt andet anklages for vandalisme og forstyrrelser af den offentlige ro og orden. Det viser dokumenter fra anklagemyndigheden, som er offentliggjort i kommunistpartiets officielle avis Granma.

De landsomfattende demonstrationer mod kommunistregimet i Cuba i juli var de største siden revolutionen i 1959.

Den 11. og 12. juli strømmede tusindvis av cubanere ud i gaderne. De råbte slagord om "frihed" og "vi sulter".

Protesterne fandt sted i 50 byer og var vendt mod stagnation, dårlige levevilkår og undertrykkelse under

En person døde under sammenstød i forbindelse med demonstrationerne, hvor flere end 1300 blev anholdt.

De kommunistiske myndigheder beskylder USA for at have skabt uroen.

/ritzau/Reuters