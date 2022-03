Mens satellitbilleder af russiske kampvogne nord for Ukraines hovedstad Kijev viser hele verden, hvilken retning den fysiske krig bevæger sig, udkæmper parterne også en krig, der ikke kan ses med det blotte øje. Der er tale om cyberangreb, som forvolder reel skade på fjenden, og som i dag er et våben, som krigsførende magter bruger til at skræmme med på lige fod med antallet af kampvogne, jagerfly og ja, endda atomvåben.

