Cyberangreb rammer benzinstationer på tværs af Iran

Et cyberangreb har mandag skabt problemer med driften af benzinstationer på tværs af Iran.

Det rapporterer iransk stats-tv og israelske medier.

Olieminister Javad Owji har sagt til iransk stats-tv, at der har været driftsforstyrrelser på 70 procent af iranske benzinstationer.

En hackergruppe, som Iran beskylder for at have forbindelser til Israel, siger ifølge iransk stats-tv, at den står bag angrebet.

Også lokale israelske medier har viderebragt meddelelsen fra gruppen Predatory Sparrow - eller løst oversat "rovdyrsspurven".

- Dette cyberangreb blev udført på en kontrolleret måde for at undgå potentiel skade på nødberedskabet, siger Predatory Sparrow i en meddelelse.

Det iranske civilforsvarsagentur, som har ansvar for cybersikkerhed, undersøger sagen. Agenturet ser stadig på en række potentielle årsager til forstyrrelserne.

/ritzau/Reuters