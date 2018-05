Cykelrytter mister livet i sjældent pumaangreb i USA

Pumaen slæbte død mountainbiker tilbage til sin hule, hvor politiet senere opsporede og skød den.

En cykelrytter mistede lørdag livet, mens en anden kom alvorligt til skade, da en puma pludselig gik til angreb på dem i den amerikanske delstat Washington.

De to mountainbikere kørte sammen langs en sti omkring klokken 11 lørdag formiddag lokal tid i et område tæt på byen North Bend omkring 50 kilometer øst for Seattle, da de pludselig stødte på pumaen.

Dyret gik til angreb på de to mænd, hvilket efterlod den ene rytter med dybe rifter fra pumaens tænder og kløer. Pumaen angreb dernæst den anden rytter og slæbte ham med tilbage til sin hule.

Det oplyser talsmand for politiet i King County Ryan Abbot.

Efter angrebet cyklede den 31-årige overlever tre kilometer for at ringe til alarmcentralen.

Politiet fandt hurtigt den dræbtes cykel, hvorefter betjentene senere fandt pumaen, der stod over liget af den dræbte.

- Han eller hun, jeg ved ikke, hvilket køn pumaen havde, havde taget liget af den dræbte tilbage til sin hule, siger Ryan Abbot.

En betjent forsøgte at skyde pumaen, men ramte ikke dyret. I stedet sendte lyden af skuddet pumaen på flugt i skoven.

Det lykkedes dog politiet ved hjælp af sporhunde at finde og skyde pumaen.

Den 31-årige mand, der overlevede angrebet, blev bragt til et hospital med alvorlige kvæstelser.

Dødelige pumaangreb er ekstremt sjældne i Nordamerika. Der er således kun registreret 25 tilfælde i løbet af de seneste 100 år. I de fleste tilfælde er det gået ud over børn.

Pumaen er den fjerdestørste race i kattefamilien. En voksen hanpuma kan veje op til 100 kilo. De angriber normalt kun mennesker, hvis de føler sig truede.

/ritzau/Reuters