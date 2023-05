Cyklon på vej mod verdens største flygtningelejr tager til

En cyklon har lige nu kurs mod verdens største flygtningelejr på grænsen mellem Myanmar og Bangladesh.

Det har sendt hundredtusinder af mennesker på flugt.

- Vinden bliver kraftigere lige nu, siger Kyaw Kyaw Khaing ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han er redningsmedarbejder og befinder sig i byen Pauktaw i Myanmar. Byen ligger cirka 25 kilometer fra kysten.

Kyaw Kyaw Khaing fortæller, at omkring 3000 personer er ankommet for at søge ly for cyklonen.

- Vi har uddelt nok mad til et eller to måltider til de personer, der er evakueret i midlertidig beskyttelse. Jeg tror ikke, at vi er i stand til at sende noget mad i dag på grund af vejret, siger han.

Ifølge det amerikanske medie CNN er cyklonen, siden den først tog form torsdag, intensiveret til en kategori 4-orkan.

Hjælpeorganisationer i de to lande oplyser, at man forbereder sig på katastrofe blandt den allerede udsatte befolkning.

Cyklonen har fået navnet Mocha. Det forventes, at dens vindstød kan få en styrke på helt op til 240 kilometer i timen.

Det forventes, at den rammer land søndag lokal tid, og at den vil rase sin vej gennem staten Rakhine i Myanmar samt mod byen Cox's Bazar i det sydøstlige Bangladesh. Her ligger verdens største flygtningelejr.

I efteråret 2017 flygtede omkring 700.000 rohingyaer fra vold og forfølgelse i nabolandet Myanmar, hvor de er en etnisk minoritet.

Siden er flere kommet til, så der i dag er omkring en million rohingya-flygtninge i Cox's Bazar.

De bor i faldefærdige bebyggelser - ofte udgjort af bambus og presenninger - på skråninger, der er særligt sårbare over for kraftig vind, regn og jordskred.

Stormen kan ifølge vejrudsigterne blive den stærkeste og farligste til at ramme området siden 2010, rapporterer The New York Times. Der er risiko for "en stor humanitær katastrofe", skriver avisen.

En talsperson for Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) sagde fredag, at Mocha har taget til i styrke meget hurtigt og advarede om "store menneskelige konsekvenser", når den går i land.

/ritzau/