Cyklon skaber oversvømmelser og koster 21 livet i Brasilien

Mindst 21 mennesker har mistet livet i det sydlige Brasilien, hvor en cyklon har medført både kraftig vind og voldsomme mængder nedbør.

Flere steder er blevet ramt af oversvømmelser og jordskred.

Det oplyser guvernøren i delstaten Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi var meget kede af at modtage nyheden om, at mens vandet har trukket sig tilbage, er yderligere 15 lig blevet fundet i byen Mucum, hvilket bringer dødstallet op på 21, siger guvernøren.

Han fortæller videre, at det er det dødeligste uvejr, der nogensinde har ramt Rio Grande do Sul.

Uvejret har ramt i alt 54 byer og har på den ene eller anden måde påvirket flere end 20.000 personer.

Hundredvis har været nødt til at forlade deres hjem.

Brasiliens præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, udtrykker i en udtalelse ifølge AFP sin medfølelse med de berørte.

Han siger, at Brasiliens føderale regering er "klar til at hjælpe".

Det sydamerikanske land er i år flere gange blevet ramt af voldsomt vejr. Forskere har advaret om, at klimaforandringer formentlig gør, at farligt vejr oftere end tidligere rammer Brasilien.

Delstaten Rio Grande do Sul ligger i det sydligste Brasilien ud mod Atlanterhavet og grænser op til nabolandet Uruguay mod syd.

"Cyklon" er en international samlebetegnelse for lavtryk. Tropiske cykloner er hurtigt roterende stormsystemer, som opstår over hav med en overfladetemperatur over 27 grader.

Cyklonen, der har ramt Brasilien, er imidlertid en ekstratropisk cyklon. Den type cykloner opstår uden for troperne i mødet mellem kolde og varme luftmasser. Samme type cykloner - altså lavtryk - kendes fra Danmark.

/ritzau/