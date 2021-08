Da USA og Vesten ramte muren i Afghanistan

Søndag blev dagen, hvor det stod tindrende klart, at USA's og Vestens 20 år lange indsats i Afghanistan har ramt muren.

Fra tidligt søndag kom meldingen, at Taliban havde omringet hovedstaden Kabul og blot ventede på at rykke ind for at overtage magten.

Og den præsident, som Vesten støttede, Ashraf Ghani, forlod senere på dagen landet. Meget tydede på, at han flygtede og ikke agter at vende tilbage.

- Den tidligere afghanske præsident har forladt nationen, lød det på Facebook fra Abdullah Abdullah, der leder regeringens fredsforhandlinger med Taliban. Han er en mangeårig rival til Ghani.

Sådan er det endt næsten 20 år efter, at USA og vestlige allierede angreb Talibanstyret. Et terrorangreb på USA med næsten 3000 dræbte udløste invasionen for også at få has på det frygtede islamistiske netværk al-Qaeda, der havde base i Afghanistan.

Nu to årtier senere har Taliban med lyntempo - få dage og uger - sikret sig kontrollen over det meste af landet.

- Det Islamiske Emirat giver ordre til alle dets styrker om at gøre holdt ved indfaldsvejene til Kabul og ikke gøre forsøg på at trænge ind i byen, lød et tweet fra Taliban søndag formiddag.

Men der kom senere Reuters meldinger om skyderi, skrev Reuters. Ifølge Taliban fordi oprørerne forsøgte at forhindre plyndringer.

Inde i Kabul havde USA og de vestlige ambassader travlt med at evakuere diplomater og lokalt ansatte afghanere. Præsident Joe Biden havde i løbet af natten beordret yderligere 1000 amerikanske soldater til Kabul for at supplere 4000 soldater med at bistå med evakueringerne.

Han advarede Taliban:

- Enhver handling fra deres (Talibans red.) side på landjorden i Afghanistan, som bringer amerikanske ansatte og vores mission i fare, vil blive mødt med et hurtigt og kraftigt militært svar fra USA.

I løbet af dagen kunne man se helikoptere lette fra USA's ambassade med diplomater og lokalt ansatte. Et billeder der gav mindelser om USA's exit fra krigen i Vietnam i 1975. Hvor vietnamesere i Saigon desperat søgte at komme ud med amerikanske helikoptere, inden fjenden greb magten.

Udenrigsministeriet i København bekræftede søndag morgen, at der var sendt et fly afsted for at hente danskere og lokalt ansatte på ambassaden. Sveriges regering regner med, at deres folk tidligst kommer ud mandag ifølge Expressen.

Der var en voldsom trængsel af biler og motorcykler i Kabul, mens man ventede på, at de stærkt bevæbnede Taliban-krigerne skulle vise sig i gaderne.

Talibans talsmand, Suhail Shaheen, fortalte BBC, at de islamistiske oprørere søger en fredelig magtoverdragelse inden for de næste dage. Der bliver ikke hævnopgør i Kabuls gader.

- Vi forsikrer folk om, navnlig i byen Kabul, at deres ejendom og deres liv er i sikkerhed, sagde han.

Talsmanden lovede også, at piger under et nyt islamistisk styre fortsat vil kunne gå i skole og studere, hvis de dækker deres ansigt til. De vil også kunne forlade deres hjem. Men oplysninger fra andre steder i landet, som Taliban har indtaget, peger i den anden retning.

En talsmand for den afghanske regering fortalte at en delegation søndag ville rejse til Qatar for at mødes med Talibans ledelse.

Den konservative Tom Tugendhat, der er formand for det britiske parlaments udenrigskomité og tidligere soldat i Afghanistan, kalder det den største udenrigspolitiske katastrofe for Storbritannien siden det fejlslagne angreb på Egypten under Suez-krigen i 1956. Dengang mistede Storbritannien sin status som en global stormagt.

- Vi har svigtet det afghanske folk, sagde han til BBC.

/ritzau/