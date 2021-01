Da USA’s demokrati blev angrebet, gik Trump i flyverskjul

Konsekvenserne af fire år med Donald Trump udspiller sig dramatisk i USA, hvor præsidentens tilhængere stormer kongresbygningen i Washington, og senatorer og kongresmedlemmer har barrikaderet sig. Det er en af de mørkeste dage i landets nyere historie, og mange taler om kupforsøg. De næste to uger bliver afgørende for USA's – og Trumps – fremtid

Donald Trump bør blive stillet for en rigsret og fjernet fra embedet, inden dagen er omme. Det skriver den amerikanske kommentator Anne Applebaum på Twitter.

Og hun er ikke den eneste, der kræver dette. Præsidenten har i månedsvis direkte og indirekte tilskyndet sine tilhængere til at forsøge at kuppe ham til magten, og konsekvenserne af disse opfordringer udspiller sig lige nu i Washington.

Efter at præsidenten under en tale til en demonstration i den amerikanske hovedstad onsdag endnu engang fejlagtigt påstod, at han er den virkelige vinder af præsidentvalget i november, stormede hundredevis af hans tilhængere kongresbygningen i Washington og tvang senatorerne og kongremedlemmerne til at stille den officielle bekræftelse af Joe Bidens sejr i bero. Vicepræsident Mike Pence, der som formand for Senatet stod i spidsen for processen og forinden havde afvist at følge Trumps opfordringer om at omstøde valgresultatet, blev evakueret, mens senatorer og kongresmedlemmer barrikaderede sig og fandt de gasmasker, der ligger under deres sæder, frem.

Rystende billeder af camouflageklædte personer med amerikanske flag i hænderne, der bryder ind i Kongressens helligste haller og gennemroder medlemmernes skriveborde og sætter sig på deres pladser, går nu verden rundt. Flere betjente er såret, og en kvinde meldes i kritisk tilstand, efter at hun er blevet skudt i brystet ved urolighederne. Politiet bruger tåregas til at få styr på situationen, og Nationalgarden er på vej, men ingen ved endnu, hvordan det hele ender.

I en video på Twitter beder præsident Trump sine tilhængere om at gå hjem i fred og understreger samtidig, at han ”elsker dem” og ”ved, hvordan I har det”. Samtidig gentager han dog sine udokumenterede påstande om valgsvindel. Vicepræsident Pence skriver, at ”disse angreb på Kongressen ikke vil blive tolereret, og at de involverede vil blive retsforfulgt”, og den republikanske senator Lindsey Graham, der almindeligvis står last og brast med Trump, kalder ligesom flere af sine partifæller miseren for ”en national skændsel”.

Mange påpeger dog, at Donald Trump og hans republikanske allierede bærer ansvaret for stormløbet på Kongressen. I et Twitter-svar til Trump går den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, i rette med præsidentens opfordring til ro og orden: ”Det er lidt for sent til det. Synes du ikke?”

Andre påpeger, at præsidentens ældste søn, Donald Trump Jr., i en tale tidligere på dagen havde følgende at sige om de republikanske kongresmedlemmer, der nægter at følge præsidenten og stemme for at omstøde valgresultatet: ”Vi kommer efter Jer".

Flere amerikanske medier har taget en principiel beslutning om ikke at kalde uromagerne for ”demonstranter”, og mange meningsdannere opfordrer til, at de betegnes som ”hjemlige terrorister”.

I en lidenskabelig tale onsdag aften minder den kommende præsident, Joe Biden, om, at uromagerne ikke repræsenterer det amerikanske folk, og han fordømmer Trump i skarpe vendinger for at opfordre til vold, ”fordi ord betyder noget”.

”Vores demokrati er under et angreb uden sidestykke,” siger Biden og opfordrer Trump til at forsvare forfatningen og ”sætte en stopper for denne belejring”.

Ifølge amerikanske nyhedsmedier sidder præsident Trump i Det Hvide Hus og betragter de voldsomme scener udspille sig på et fjernsyn, samtidig med at han angiveligt har afvist sine nærmeste medarbejderes opfordringer til i langt mere klare vendinger at få afsluttet stormløbet på Kongressen. Han har kun to uger tilbage i embedet, og hans præsidentskab er nu ved at implodere fuldstændigt. Efter omvalgene i Georgia tirsdag har Demokraterne sikret sig magten i Senatet, og Trump har som den første siddende præsident siden 1932 tabt både præsidentembedet og begge Kongressens kamre.

Dagens voldsomme begivenheder vil styrke den fløj af Det Republikanske Parti, der tager afstand til præsidenten og hans uhyrlige konspirationsteorier. Selv nogle republikanske kongresmedlemmer refererer til belejringen af Kongressen som ”et kupforsøg”.

Det vil også føre til en diskussion om, hvorvidt det er på tide at aktivere det 25. forfatningstillæg. Dette tillæg gør det muligt at fjerne en ustabil præsident fra magten uden at gennemføre en rigsretssag. Første trin i denne proces ville kræve, at vicepræsidenten og et flertal af regeringens ministre konstaterer, at præsidenten er for syg eller ude af stand til at styre landet på forsvarlig vis.

For Mike Pence og den øvrige regering er det formentlig ikke kommet dertil endnu. Men hvis situationen fortsætter med at eskalere mellem nu og den 20. januar, hvor Joe Biden skal indsættes som præsident, er det muligt, at de finder modet til at gøre det, der skal til for at undgå total ragnarok i USA.