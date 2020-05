Dagligt coronadødstal i Spanien faldt søndag til 143

I Spanien vil omkring halvdelen af befolkningen få lov til at bevæge sig ud fra mandag.

Det daglige coronadødstal i Spanien faldt søndag til 143 fra 179 dagen før, oplyser sundhedsministeriet i Madrid ifølge Reuters. Dermed er det samlede dødstal steget til 26.621 fra 26,478 lørdag.

De nye data viser samtidig, at antallet af bekræftede tilfælde nu er på 224.390.

I Spanien vil omkring halvdelen af befolkningen få lov til at bevæge sig ud fra mandag, og restauranter vil kunne servere mad uden for i et vist omfang i den første fase af en gradvis genåbning.

/ritzau/Reuters