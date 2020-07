Dalai Lama fylder 85 og udgiver debutalbum med lærdomme

Følgere af Tibets spirituelle leder har organiseret en global begivenhed online for at fejre hans fødselsdag.

Dalai Lama fylder mandag 85 år. Lejligheden har han benyttet til at udgive sit første album.

På albummet med navnet "Indre Verden" reciterer han mantraer, meditationer og lærdomme akkompagneret med musik.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Den spirituelle leder af Tibet bliver af sine følgere fejret på dagen. De beder for ham og ønsker ham et langt liv.

De har også organiseret en global begivenhed online, som er dedikeret til ham.

I en videobesked fra sit opholdssted i Dharamsala for foden af de indiske Himalaya-bjerge siger Dalai Lama, at fejringerne ikke er nødvendige midt under coronapandemien.

Men hvis følgerne ønsker det, kan de recitere et buddhistisk mantra mindst 1000 gange og dedikere det til ham.

Det vil hjælpe ham med at leve mange år i endnu, siger Dalai Lama.

Dalai Lama betragtes som ansigtet på bevægelsen for tibetansk uafhængighed.

Men den store internationale opmærksomhed, som han fik efter at have vundet Nobels fredspris i 1989, er aftaget.

Og ligeledes er de mange invitationer fra verdensledere og Hollywood-stjerner.

Det skyldes delvist, at den aldrende leder har skåret ned på sine internationale rejseplaner. Men det er også sket, i takt med at Kinas økonomiske og politiske magt er vokset.

Dalai Lama blev født ind i en bondefamilie i den tibetanske landsby Taksar i juli 1935.

Som blot toårig blev han identificeret som inkarnationen af den tibetanske buddhismes spirituelle leder. Det skete, efter at han havde udpeget et objekt, som tilhørte hans forgænger.

To år efter ankom han til Tibets hovedstad, Lhasa, hvor han officielt blev indsat som den 14. Dalai Lama.

I 1950 blev han som 15-årig indsat som statsleder, da den kinesiske hær invaderede Tibet.

I 1959 gjorde befolkningen i Tibet oprør mod den kinesiske besættelsesmagt for at beskytte deres religiøse overhoved. Oprøret blev dog slået ned af den kinesiske hær.

Samme år flygtede Dalai Lama over Himalaya til Indien.

Her etablerede han en regering i eksil, som kæmpede for at vinde Tibet tilbage. Sidenhen har det ændret sig til et krav om øget selvstændighed.

De seneste 60 år har Kina "moderniseret" Tibet og koloniseret landet med millioner af kinesiske indvandrere. Tibetanere er i dag en klar minoritet i regionen.

Det er uklart hvornår - og hvorvidt - den nuværende Dalai Lamas efterfølger vil blive udnævnt.

