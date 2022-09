Dan Jørgensen: EU-aftale vil sikre penge til forbrugere

Danske forbrugere kan se frem til at få hjælp til at betale energiregningen.

Det fastslår klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) efter et møde for energiministrene i Bruxelles fredag.

Her blev EU-landene enige om at indføre et loft over profitten for udvalgte energiselskaber. Loftet vil blandt andet rammer producenter af sol- og vindenergi.

- Det er en god dag for forbrugerne. Vi laver en omfordeling, så vi får penge tilbage til forbrugerne. Det er fornuftigt, siger Dan Jørgensen.

Han kan dog endnu ikke sige, hvor meget aftalen vil give til Danmark. Dermed må danske forbrugere vente på, hvor meget hjælp de kan få. Og hvem, der vil få adgang til den.

- Det er for tidligt at sige, hvor mange det vil omhandle og præcist, hvor store beløb det vil indebære. Men det er en rigtig godt ting, at vi er kommet igennem med vores prioriteringer.

- Vi har sikret muligheden for, at nogle af pengene kan komme tilbage til forbrugerne, siger Dan Jørgensen.

EU-Kommissionen har i sit oprindelige udspil regnet med, at indgrebet mod energiselskaberne vil sikre 140 milliarder euro til EU-landene. Det svarer til mere end 1000 milliarder kroner.

Men det er endnu ikke oplyst, om det tal fortsat gælder og hvordan fordelingen mellem landene vil blive.

- Jeg kan ikke sæt tal på det i dag. Det er meget komplekst, siger Dan Jørgensen.

Hos Dansk Erhverv er man skeptisk over for indgrebet, fordi det lægger en ”særskat” på grøn strøm. Det er herfra pengene hentes til at hjælpe forbrugerne.

Men det er ikke en god løsning, mener Ulrich Bang, der er markedschef for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv.

- En særskat på grøn strøm er ikke svaret, for det kommer højst sandsynligt ikke til at give virksomhederne lavere elpriser. Størstedelen af strømmen fra vind- og solparker er nemlig solgt på forhånd til fastprisaftaler. Så i bedste fald er forslaget tom symbolpolitik. I værste fald undergraver det investeringer i billig grøn strøm, siger Ulrich Bang.

Han mener, at EU i stedet burde fokusere på at forbedre det indre marked.

- I Tyskland skal man begynde med at gøre det, vi gør i Norden. Nemlig at opdele Tyskland i flere budzoner, så elprisen i højere grad afspejler prisen på at producere strømmen. Det vil bringe elprisen i Danmark ned og dermed være godt nyt for pressede danske virksomheder, siger Ulrich Bang.

