Danmark afstår fra at deltage i økonomisk topmøde i Saudi-Arabien

Der bliver ingen officiel dansk deltagelse til den kommende uges store investeringskonference i Saudi-Arabien.

Der bliver ingen deltagelse fra Udenrigsministeriet eller den danske ambassade i Saudi-Arabien, når Future Investement Initiative-konferencen åbner i næste uge.

Det oplyser Udenrigsministeriet mandag aften.

- Udenrigsministeriet oplyser, at der ikke vil være officiel dansk deltagelse på konferencen, lyder det.

Konferencen kaldes også "ørkenens Davos" med henvisning til Verdens Økonomiske Forum, der hvert år afholdes i den schweiziske by Davos.

Her mødes mange af verdens økonomisk mest magtfulde mennesker. På samme måde stod højtstående erhvervsfolk og politikere i kø for at møde Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bil Salman, i Saudi-Arabien sidste år.

Den magtfulde kronprins i oliestaten var klar med investeringer i milliardklassen til eksempelvis talende robotter og storbyer, der skal bygges fra bunden.

I år er det afbuddene, der står i kø. Ministre fra USA, Frankrig og Australien har meldt afbud. Det samme har topchefer fra investeringsbanken JPMorgan, bilfabrikanten Ford, industrikoncernen Siemens og kørselsappen Uber.

Der er ikke tale om et afbud fra Danmark, da der ikke var truffet beslutning om, hvorvidt Danmark ville sende en officiel delegation.

Men hvis kronprinsen i Saudi-Arabien havde håbet at møde udenrigsministeren eller andre danske politikere, er det håb mandag forduftet.

Tidligere på aftenen kom det frem, at Udenrigspolitisk Nævn har aflyst en såkaldt studietur til Saudi-Arabien.

/ritzau/