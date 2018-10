Danmark bedst i EU: Rekordantal vil stemme ved EU-valg

Danmark er det EU-land, hvor flest vælgere vil stemme til EU-parlamentsvalget til maj, viser undersøgelse.

Det ser ud til at gå opad for den danske stemmeprocent ved valget til Europa-Parlamentet.

76 procent af de stemmeberettigede danskere regner med at stemme ved valget 26. maj 2019. Det er den højeste stemmeprocent i alle EU's medlemslande.

Det viser en undersøgelse fra Eurobarometer, som bygger på interviews med 27.474 EU-borgere, heraf 1015 danskere.

Blot 56,3 procent af danskerne afgav deres stemme, da de i 2014 gik til stemmeurnerne ved det seneste valg til Europa-Parlamentet.

Tallene vækker glæde hos Anne Mette Vestergaard, som er chef for Europa-Parlamentets kontor i Danmark.

- Mit mål er, at vi bliver europamestre i demokrati til maj næste år. Så det er fantastisk, at danskerne allerede nu har rettet blikket mod stemmeurnerne.

- Alt for få danskere fik stemt ved sidste EU-valg, men denne gang lover det godt, siger Anne Mette Vestergaard.

Undersøgelsen viser, at de fleste danskere er glade for EU-medlemskabet. 75 procent er tilfredse med at være en del af unionen, mens 84 procent mener, at medlemskabet er til fordel for Danmark.

Ifølge undersøgelsen er EU's borgere generelt blevet mere positive over for EU. Andelen, der ser EU som en god ting for deres land, er den højeste i 25 år.

Selv om der mestendels er tilfredshed at spore, gør EU bestemt ikke alt rigtigt. Halvdelen af de adspurgte er ikke tilfredse med den retning, EU bevæger sig i.

I Danmark mener 43 procent, at EU bør bevæge sig i en anden retning.

Det betyder ikke, at danskerne ønsker, at Danmark forlader EU ligesom Storbritannien. Hvis Danmarks EU-medlemskab kom til afstemning, ville 77 procent af danskerne stemme for at blive i EU.

/ritzau/