Et prisloft på gas må ikke trækkes ned over hovedet på EU-landene. Det er der enighed om på topmøde.

Danmark bevarer muligheden for at bremse prisloft på gas

Danmark bevarer muligheden for at nedlægge veto mod et prisloft på gas i EU.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S), efter at EU-landene på et topmøde i Bruxelles er blevet enige om at undersøge muligheden for et prisloft.

Den danske regering er ligesom blandt andre Tyskland og Holland bekymrede for, at et prisloft kan få en række negative konsekvenser.

Men selv om EU-landene på denne uges topmøde blev enige om at arbejde videre med at finde en model for et prisloft, så har Danmark fortsat mulighed for at bremse prisloftet, siger Mette Frederiksen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- EU-Kommissionen og energiministrene skal nu arbejde videre med et forslag til et prisloft. Når energiministrene mødes, så arbejder man med kvalificeret flertal. Dermed kunne nogle lande risikere at blive stemt ned på det vigtigste for os alle sammen lige nu: almindelige familiers tryghed.

- Men vi har ret ekstraordinært aftalt, at det kvalificerede flertal ikke må bruges hos energiministrene. Så hvis ministrene ikke kan blive enige, så går spørgsmålet tilbage til os statsministre. Og vi arbejder med enstemmighed, siger Mette Frederiksen.

Det kan vise sig at blive meget afgørende. Hele 15 af de 27 EU-lande har stillet sig bag ønsket om et prisloft i en eller anden form.

Men ved at bevare muligheden for at tage sagen op på et EU-topmøde vil en dansk statsminister fortsat kunne bremse et prisloft, hvis det eksempelvis risikerer at udløse en ekstraregning til Danmark.

Det kan ske, hvis der er brug for EU til at finansiere prisloftet, hvilket langt fra er usandsynligt. Danmark er lige som Tyskland og Holland bekymret for, at et prisloft vil få leverandører til i stedet at sælge til lande uden for EU.

For at undgå det, kan det eneste løsning være at lade fælleskassen i EU betale for forskellen mellem prisloftet og markedsprisen. Og hvis regningen er stor nok, vil den i sidste ende havne hos blandt andre de danske skatteydere.

- Danskerne er rigtig hårdt ramt nu. Så det vil være helt forkert at lave en model, hvor det er danskerne over en bred kam, der skal betale for noget, der sker et andet sted, siger Mette Frederiksen.

Hun er dog åben for at se på, om nogle af de eksisterende midler i EU-budgettet eller ubrugte midler fra EU's coronahjælpekasse kan omdirigeres til energiområdet.

- Jeg vil langt hellere have, at vi sætter os for at se på, hvad der er af ubrugte midler i EU-systemet, som kunne komme forbrugerne til gavn, siger statsministeren.

Hun er tilfreds med den samlede aftale. Den indeholder også en række andre indgreb, der skal hjælpe med at holde energipriserne nede.

- Der er enighed om, at vi skal undgå de meget voldsomme udslag i priserne, der både rammer forbrugere og virksomheder. Og der er enighed om at købe ind sammen. Og så arbejdes der videre med et prisloft mere generelt. Det kræver en masse overvejelser.

- Men samlet set er det en rigtig god aftale for de europæiske forbrugere og virksomheder, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/