Danmark bliver fremhævet i bitter EU-debat om migration

Der blev råbt, politikere udvandrede og skældsordene føj, da det danske forslag om Rwanda-model onsdag blev diskuteret i EU-Parlamentet.

Dermed blev der igen sat streg under, hvor splittende migrationspolitikken er i EU.

Det danske forslag om modtagecentre i tredjelande har dog også tilhængere. Blandt dem er EU-parlamentets højrefløjsgruppe ID, der tæller Dansk Folkeparti blandt medlemmerne.

Det fastslår det franske medlem af EU-Parlamentet Jean-Paul Garraud, der repræsenterede ID-gruppen i debatten.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Europa skal ikke være underlagt massemigration, og der er løsninger, der kan sikre det. Et socialdemokratisk land som Danmark har et eksemplarisk system, siger Jean-Paul Garraud.

Han fremhæver Danmarks forsøg på at lave en aftale med et tredjeland som Rwanda om asylbehandling uden for EU som den rigtige vej at gå. Også for EU.

EU-parlamentsmedlemmet Nadine Morano fra parlamentets største gruppe, EPP, fortalte, at hun netop er vendt hjem fra et tredages besøg i Danmark. Hun kalder på den baggrund den "faste" danske udlændingepolitik en "drøm" for Europa.

- Vi bliver nødt til at gøre asylbehandlingen ekstern, siger Nadine Morano.

Venstrefløjen i EU-Parlamentet havde dog ingen positive ord til overs for det danske forslag. Flere medlemmer kaldte det surrealistisk, skamfuldt og del af en "ulækker" retorik fra højrefløjen.

Hos EU-Kommissionen og det svenske EU-formandskab erkender man, at der skal gøres noget. Ikke mindst i lyset af det høje antal migranter, som ankommer til EU.

Artiklen fortsætter under annoncen

Efter corona-epidemien blev der sidste år opdaget omkring 330.000 "irregulære grænsekrydsninger". Det viser tal fra EU's grænse- og kystvagt, Frontex. Det er ifølge Frontex en stigning på 64 procent i forhold til 2021.

Samtidig er antallet af asylansøgninger steget betragteligt. Sidste år søgte i alt 924.000 personer asyl i EU. Året før, i 2021, var antallet af asylansøgere i EU 535.000.

På den baggrund har EU-Kommissionen blandt andet foreslået at styrke bevogtningen af EU's ydre grænser. Samtidig vil man skrue op for hjemsendelser af afviste asylansøgere.

Til gengæld mener EU-kommissær Janusz Wojchiechowski, at det danske forslag om modtagecentre i tredjelande som Rwanda rejser "fundamentale" spørgsmål om adgang til asyl og beskyttelse.

- EU-Kommissionen har hele tiden fastholdt, at eksternalisering af asylprocessen er inkompatibel med EU-lovgivningen, siger EU-kommissær Janusz Wojchiechowski.

/ritzau/