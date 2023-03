Danmark er klar når EU fjerner mulighed for store underskud

EU-Kommissionen lægger op til, at man fra næste år vil stoppe en særlig undtagelsesklausul, som har givet EU-landene mulighed for at køre med større offentlige underskud i en periode.

Det betyder, at EU-landene i år skal bringe deres offentlige underskud ned på under tre procent af bruttonationalproduktet. Sker det ikke, vil landene komme ind i en procedure, hvor de skal vise, hvordan de vil bringe underskuddet ned.

Opstramningen kommer dog ikke til at påvirke Danmark. Det fastslår fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V). Hun var tirsdag i Bruxelles for at deltage i mødet for EU-landenes økonomi- og finansministre.

- Jeg synes, det er fornuftigt, at man ophæver den klausul. Vi har haft en lang periode, hvor der har været gode grunde til at have nogle særlige forhold. Men det giver også god mening, at en sådan klausul ikke skal være gældende længere, siger Stephanie Lose.

Det var i første omgang coronapandemien, der førte til, at mange lande måtte skrue op for deres underskud for at kompensere lukkede virksomheder og hjemsendte medarbejdere.

Siden har krigen i Ukraine og et ønske fra flere lande om at leve op til Natos målsætninger for forsvarsbudgetterne lagt beslag på yderligere midler.

Danmark skal dog ikke frygte en fjernelse af undtagelsen, fastslår Stephanie Lose.

- Vi har grundlæggende en sund og holdbar økonomi i Danmark. Både når man kigger på gæld og på offentlige udgifter.

Spørgsmål: Så der bliver ikke nogen begrænsninger på de danske investeringer i eksempelvis forsvar og klima i de kommende år?

- Den konkrete ophævelse af den her udtalelsesbestemmelse får ikke nogen virkning på danske forhold, siger Stephanie Lose.

/ritzau/