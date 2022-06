Danmark bør afskære sociale myndigheder fra immigrationskontrol for at hjælpe "irregulære migranter".

Danmark får kritik for ikke at hjælpe ulovlige migranter

Uanset om migranter har lovligt ophold i Danmark eller ej, så skal de have adgang til "basale tjenester". Det gælder både inden for uddannelse, beskæftigelse og sundhedspleje. "Iregulære migranter" bør også have adgang til psykiatrisk støtte i Danmark.

Sådan lyder det fra Europarådets racismekomission i en ny landerapport om Danmark.

Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) har tidligere kritiseret Danmark for at stramme familiesammenføringsreglerne og for den meget omstridte "smykkelov".

Denne gang får Danmark blandt andet kritik for regeringens politik, der skal stoppe "parrallelsamfund" samt for ikke at behandle "iregulære migranter" godt nok.

Racismekomissionen opfordrer konkret til, at "irregulært tilstedeværende migranter" skal beskyttes mod "diskrimination". Det skal ske ved at oprette såkaldte firewalls. Det er virtuelle mure, der skal gøre det umuligt for statslige myndighederne på det sociale område at tjekke en migrants immigrationsstatus.

- Den slags "firewalls" bør afkoble aktiviteterne fra de statslige myndigheder, der yder sociale tjenester, fra immigrationskontrol og håndhævelsesforpligtelser for at sikre, at irregulært tilstedeværende migranter ikke afskrækkes fra at søge adgang til deres rettigheder på grund af frygt for udvisning, hedder det i rapporten.

Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance "bemærker også med bekymring", at det i Danmark er strafbart i henhold til udlændingeloven at hjælpe en "ulovligt tilstedeværende udlænding".

- Der er ingen officielle data om irregulært tilstedeværende migranter i Danmark. Men i en undersøgelse fra 2019 baseret på politiets data om pågribelser for ulovligt arbejde og ophold, viser forskningsresultater, at der var omkring 26.000 ulovligt tilstedeværende migranter i Danmark i 2018, og at antallet var stigende, hedder det i rapporten.

Den danske regering afviser dog forslaget om "firewalls" i en kommentar i slutningen af rapporten.

- Den danske regering vil gerne gøre det klart, at migranter, der lovligt bor i Danmark har fuld adgang til basale tjenester inklusiv sundhedspleje.

- Men illegale migranter har ikke fuld adgang til basale tjenester, da de bor ulovligt i Danmark og skal forlade landet, hedder det i kommentaren fra den danske regering.

/ritzau/