Danmark foreslår europæisk forsikring til Ukraine-chauffører

Bekymring for, at Rusland vil blokere havne i Sortehavet får dansk minister til at foreslå hjælp til vognmænd.

Danmark foreslår en fælles europæisk forsikring til chauffører, der kører til Ukraine for at hjælpe med eksport af fødevarer. Det siger fødevareminister Rasmus Prehn (S) i forbindelse med et ministermøde mandag i Bruxelles.

Her var EU-landenes landbrugs- og fødevareministre samlet for blandt andet at diskutere, hvordan man kan hjælpe Ukraine med at sikre eksporten af korn.

- Det gode er, at der nu er transport af korn ud af Ukraine. Det er lykkedes at få lavet en aftale i forhold til Sortehavet med tre åbne havne.

- Men det er måske kun midlertidigt. Det kan blive lukket ned. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at arbejde på alternative ruter, siger Prehn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han peger på, at der derfor fortsat er behov for at etablere ruter over land til Ukraine. Men det kræver, at man sikrer ordentlige vilkår for chauffører og vognmænd.

- Som dansk minister foreslår jeg en fælles europæisk forsikringsordning for chauffører og lastbiler, så det ikke er det, der holder dem tilbage fra at gøre en indsats, siger Rasmus Prehn.

Han ønsker, at EU-landene i fællesskab finder ud af, hvordan forsikringsordningen skal fungere.

- Jeg tænker, at hvis der er opbakning til det - og det virker som om, der er en vis stemning omkring forslaget - så må det være EU-Kommissionen, som skruer noget sammen. Helst hurtigst muligt. Det burde være rimeligt simpelt at lave sådan et forslag, siger Rasmus Prehn.

Spørgsmål: Hvorfor er det nødvendigt med fælles europæisk forsikringsordning.

- Det handler om at gøre det lettest muligt for danske vognmænd at gå ind i det her. Så de ved, at selvom der sker et eller andet, så lastbilen bliver ødelagt eller holdt tilbage, så er der mulighed for at få en forsikring.

- Det kan være med til at gøre, at det i hvert fald ikke er den økonomiske overvejelse, der gør, at man holder sig tilbage, siger Rasmus Prehn.

Han ser forslaget som en del af forsøget på at skabe "den bedst mulige infrastruktur mellem Ukraine og resten af verden".

På mandagens møde i Bruxelles deltog den ukrainske landbrugsminister. Han gav ifølge Rasmus Prehn udtryk for, at Ukraine både ser behov for hjælp til at styrke produktionen og samhandlen med Europa.

- Kan vi hjælpe med det, så vil vi gerne det, siger Rasmus Prehn.

Han understreger, at der blandt EU-landene bredt blev udtrykt ønske om fortsat at hjælpe Ukraine på fødevareområdet.

/ritzau/