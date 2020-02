Danmark fremhæves som forbillede i USA's valgkamp

Både Pete Buttigieg og Bernie Sanders har refereret til Danmark for at forklare deres visioner for USA.

Danmark er efterhånden blevet et varmt emne blandt flere af de demokratiske præsidentaspiranter.

Natten til onsdag dansk tid blev Danmark igen fremhævet af den unge kandidat Pete Buttigieg under tv-debatten i Charleston i South Carolina.

Han gjorde klart, at han ikke anser den nuværende favorit Bernie Sanders' planer om offentlig sundhedsforsikring til alle som radikal.

- Den radikale idé er helt at udelukke alle private forsikringer, og det ved man, fordi at ingen andre industrialiserede lande er gået så langt, sagde han ifølge ABC News.

I den forbindelse brugte han Danmark som eksempel på et land, hvor der er indført offentlige sundhedsforsikringer, uden at det udelukker private forsikringer.

Ved den forrige tv-debat mellem de demokratiske kandidater i sidste uge nævnte Buttigieg ligeledes Danmark.

- Sidste gang jeg tjekkede listen over lande, hvor man kan udleve den amerikanske drøm - altså at blive født i bunden af samfundet og ende i toppen - der var vi ikke engang i top-10, sagde han.

- Det bedste sted at udleve den amerikanske drøm lige nu er i Danmark.

Bernie Sanders, der definerer sig som demokratisk socialist, har ligeledes flere gange fremhævet Danmark som et forbillede.

Allerede tilbage i 2015, da Sanders også forsøgte at blive Demokraternes præsidentkandidat, sagde han ifølge CNN:

- Jeg synes, at vi skal kigge mod lande som Danmark, Sverige og Norge for at lære af det, de har gjort for det arbejdende folk.

Under et vælgermøde i Iowa i sommer fremhævede han ligeledes Danmark for at forklare, hvordan han definerer sig som socialist.

- Jeg synes, at lande som Danmark og Sverige gør det godt. Det afhænger af, hvordan man forstår socialisme. Tænker man på socialisme som i det gamle Sovjetunionen, så er det ikke noget for mig, sagde han.

/ritzau/