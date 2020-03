Danmark har fået lovning på at få borgere ud af Filippinerne

Over 2000 personer har skrevet sig på den såkaldte danskerliste som værende i Filippinerne.

I Filippinerne, hvor der er der indført udgangsforbud og et generelt udrejseforbud, står der over 2000 danskere registeret på den såkaldte danskerliste.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på en pressebriefing onsdag. Han understreger dog, at der er vis sandsynlighed for, at nogle allerede er kommet til Danmark, men ikke har frameldt sig danskerlisten.

Fra regeringen i Filippinerne har Danmark fået lovning på, at udenlandske statsborger - herunder danskere - er undtaget fra udrejseforbuddet og kan forlade landet.

Og til dem og alle andre danskere i udlandet, der planlægger at komme hjem, lyder en opfordring fra udenrigsministeren om at få fart på.

- Vinduet lukker time for time. Så man skal ikke vente, siger Jeppe Kofod onsdag.

Han påpeger, at der afgår kommercielle fly fra Manila i Filippinerne.

Derudover er Udenrigsministeriet begyndt at sende diplomater til Latinamerika. Her har Danmark få permanente diplomater udstationeret, og derfor er dækningen ringere her.

- Når vi snakker om Latinamerika, har vi ikke mange ambassader dernede. Det vi gør, er, at vi diplomater ud som kan assistere borgere. Derfor sender vi folk ud, siger Jeppe Kofod til DR.

For alle, der kommer hjem fra rejser i udlandet, gælder, at de ikke skal kramme, kysse eller på anden måde omfavne deres bekendte i lufthavnen, når de lander.

Det er myndighedernes opfordring, at de tager direkte og uden svinkeærinder hjem og i 14 dages karantæne. Det gælder uanset, hvilket land man kommer hjem fra.

/ritzau/