Danmark har seks heste i coronakapløb

Danmark har via EU indgået seks aftaler om muligheden for at købe coronavacciner, hvis de virker og kommer på markedet.

* Pfizer/Biontech: Den første vaccine med positive resultater af fase 3-forsøg er godkendt til nødbrug i blandt andet USA og Storbritannien. I EU skal vaccinen evalueres af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) på mandag. Danmark har sikret sig adgang til to millioner doser.

* Moderna: Vaccinen er på vej mod godkendelse i USA. EMA skal evaluere vaccinen 6. januar. Danmark har sikret sig adgang til en million doser.

* AstraZeneca/Oxford: Foreløbige resultater har vist en effekt på 70 procent. Danmark har sikret sig adgang til 2,6 millioner doser.

* Johnson Johnson: Fase 3-forsøg blev indledt i september på op mod 60.000 testpersoner. Danmark har sikret sig adgang til 5,6 millioner doser.

* CureVac: Indledte fase 3-forsøg denne uge med 35.000 deltagere. Danmark har sikret sig adgang til 2,6 millioner doser.

* Sanofi/GSK: Vaccinen har afsluttet fase 1- og 2-studier. Danmark har sikret sig adgang til to millioner doser.

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, EU-Kommissionen, virksomhederne, Bloomberg og Reuters.

/ritzau/