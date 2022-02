Danmark indgår grønt klimapartnerskab med Sydafrika

Danmark indgår et grønt klimapartnerskab med Sydafrika. Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S), efter hun fredag deltog i topmødet mellem EU og Den Afrikanske Union i Bruxelles.

- I dag har vi lavet vores første grønne strategiske partnerskab med et afrikansk land. Nemlig med Sydafrika. Det er jeg meget glad for at få i hus.

- Sydafrika er en stor udleder af CO2 og en meget vigtig partner i at bekæmpe klimaforandringerne i Afrika, siger Mette Frederiksen.

Regeringen indgik sidste år et lignende grønt partnerskab med Indien. Ifølge Mette Frederiksen har det stor betydning både for klimaet og for dansk eksport, at det nu også er lykkedes at få et lignende partnerskab i stand med et afrikansk land.

- Nytteværdien er først og fremmest for vores klima. I kraft af Danmarks meget dygtige virksomheder, forskere og lønmodtagere, så har vi mange af de svar, som resten af verden efterspørger.

- Det kan vi se med det samarbejde, vi har med Indien. Og nu rykker vi så også ind på det afrikanske kontinent med Sydafrika, siger Mette Frederiksen.

Også i forhold til migration og sikkerhed kan partnerskabet ifølge statsministeren måske være med til at gøre tilværelsen bedre i områder, hvor der er mangel på vand.

- Følgevirkningerne af manglen på vand er tørke, migration og nye sikkerhedsudfordringer, siger Mette Frederiksen.

Hun håber dog også, at der vil være flere danske arbejdspladser i aftalen.

- Det er klimaet, der først og fremmest vinder. Men hvis man kigger på det med snævre danske briller, så er der yderligere mulighed for eksport og danske arbejdspladser. Derfor er koblingen med private investeringer i de her partnerskaber helt afgørende, siger statsministeren.

/ritzau/