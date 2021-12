Danmark indgår våbenhvile i krig om eftertragtet makrelkvote

Danmark kommer hjem med en pose blandede bolsjer, men med "en lille overvægt af syrlige drops" fra et møde i Bruxelles, hvor EU's fiskekvoter har været på dagsordenen.

Efter forhandlinger natten igennem er der indgået våbenhvile i krigen om makrelkvoter i EU.

Det fortæller fiskeriminister Rasmus Prehn (S). Ved mødet har Irland forsøgt at gøre krav på en makrelkvote på cirka 12.000 ton, som ellers har været dansk.

Nu er man nået til enighed om, at sagen skal undersøges nærmere frem til 30. september, hvor der skal være afklaring.

- Det er lykkedes os at sikre en form for våbenhvile, hvor der ikke er en klar afklaring, men der er et undersøgelsesforløb, der skal gennemføres.

- Vi er ærgerlige over, at vi ikke fik vundet salget i den her omgang. Men realistisk set er det temmelig godt, at vi har fået lavet den her våbenhvile og skrevet nogle deadlines ind, siger han efter mødet.

Ministeren havde håbet helt at afværge det irske forsøg på at få fingre i makrelkvoterne.

Men nu står et nyt slag altså 30. september næste år, hvor Danmark får mulighed for at lægge alle dokumenter frem i sagen.

Kvoten på 12.000 ton svarer til en værdi på 125 millioner kroner årligt. Makrellerne fiskes primært i Nordsøen.

