Danmark klar til at se på flere sanktioner mod Rusland

Det er vigtigt, at russerne kommer ind på det rette spor og ikke er en game spoiler, mener Anders Samuelsen.

Danmark er klar til at se på, om tiden er inde til at indføre flere sanktioner mod Rusland.

Sådan lyder meldingen mandag fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) ved ankomsten til EU's udenrigsministermøde i Luxembourg.

- Vi er åbne over for at kigge på, hvad der kan gøres yderligere, siger Samuelsen.

På mødet i Luxembourg skal de europæiske udenrigsministre blandt andet diskuterer situationen i Syrien og forholdet til Rusland.

Anders Samuelsen siger, at "det er vigtigt, at russerne kommer ind på det rette spor og ikke er en game spoiler" i international politik.

- Desværre spiller russerne en negativ rolle i øjeblikket, siger han.

USA er på vej med nye sanktioner mod Rusland som straf for den russiske støtte til præsident Bashar al-Assads styre i Syrien.

De nye amerikanske sanktioner ventes præsenteret mandag.

Anders Samuelsen siger, at han lige nu ikke har noget bud på, hvilke nye europæiske sanktioner der i givet fald kan komme på tale.

- Vi er åbne over for at kigge på, hvad der kommer af bud fra amerikanernes side, siger han.

/ritzau/