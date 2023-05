Danmark kommer nu fuldt ud med i EU's forsvarssamarbejde

Den 1. juni sidste år stemte et flertal af vælgerne ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og nu godt et år senere træder Danmark så fuldt ud ind i det europæiske forsvarssamarbejde.

Det sker, når Danmark på et forsvarsministermøde tirsdag bliver stemt ind som medlem af EU's Permanent Strukturede Samarbejde på forsvarsområdet, Pesco.

Dermed er de sidste levn fra forsvarsforbeholdet væk.

Det siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) på vej ind til mødet i Bruxelles.

- Det er bestemt en historisk dag, hvor vi nu tiltræder Pesco-samarbejdet. Det gør, at vi har ryddet alle forhindringer af bordet i forhold til at kunne samarbejde på EU's forsvarsdimension.

Pesco skal sikre en øget koordination af landenes forsvarspolitik. Samtidig kan grupper af EU-lande gå sammen om forsvarsprojekter via Pesco.

- Vi får nogle muligheder for at samarbejde på en anden måde, end vi har gjort før. Nato er stadig hjørnestenen for Danmark. Men derudover kan vi nu være med i samarbejdsprojekter, som gør, at vi får nogle bedre redskaber, end vi har haft før på forsvarsområdet, siger Troels Lund Poulsen.

Danmark har i første omgang valgt at gå med i to projekter i Pesco-regi.

Det ene handler om militær mobilitet. Det skal sikre, at EU-landene hurtigt kan flytte militært materiel på tværs af grænserne.

- Det kan både være, når man laver fælles træningsøvelser og andet. Så det handler om at fjerne noget papirarbejde og bureaukrati, så man mere fleksibelt kan flytte tropper. I dag er det meget tungt og bureaukratisk, siger Troels Lund Poulsen.

Det andet projekt handler om cybersikkerhed.

Her skal cybereksperter hjælpe EU-lande, EU-institutioner, EU’s missioner- og operationer samt partnerlande med at sikre et højere niveau af cybersikkerhed.

Tirsdag vil Danmark desuden for første gang deltage i et styregruppemøde i Det Europæiske Forsvarsagentur.

Forsvarsagenturet ventes at spille en central rolle i koordineringen den oprustning, som Danmark og andre EU-lande står over for for at indfri Nato-målsætningen om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

Samtidig er Det Europæiske Forsvarsagentur del af arbejdet med at sikre øget produktion af ammunition i Europa for at kunne hjælpe Ukraine i krigen mod Rusland.

