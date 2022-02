Danmark lukker fra søndag luftrummet for russiske fly

Danmark lukker hurtigst muligt dansk luftrum for russiske fly, inklusive privatfly.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et doorstep søndag formiddag.

Det sker som en reaktion på Ruslands aggressioner.

Der er nogle juridiske detaljer, der skal på plads, siger ministeren, men det ventes at komme til at gælde fra søndag.

Jeppe Kofod siger samtidig, at han vil arbejde for, at det bliver en fælles europæisk holdning. Det vil han gøre på et virtuelt møde med EU's udenrigsminister søndag aften.

Kofod siger, at det vil blive mere besværligt at rejse rundt i Verden.

Natten til søndag meddelte Finlands transportminister, Timo Harakka, på Twitter, at man forbereder sig på at lukke finsk luftrum for russiske fly.

Det samme har andre lande gjort. Det gælder blandt andet Tyskland, Storbritannien, Bulgarien, Tjekkiet og Polen.

Estland, Letland og Litauen har også lukket deres luftrum for Rusland. Det samme har Slovenien og Rumænien, skriver AFP.

/ritzau/