Danmark melder sig til tremandsklub i kamp for klimaet

Irland, Sverige og Danmark vil klimaforandringer til livs med samarbejde i nyt klimaforum.

Danmark skal arbejde tættere sammen med Sverige og Irland om klimaspørgsmål.

Det er meldingen i forbindelse med et EU-topmøde i Bruxelles torsdag.

De tre lande har indgået et partnerskab kaldet forum for klimahandling. Det skal bestå af landenes ministre, embedsmænd og eksperter.

Landene vil i forummet dele "information, idéer og bedste praksis" med hinanden og udvikle fælles løsninger i kampen mod klimaforandringer.

- Vores plan for klimahandling skal tage højde for bedste praksis og ny udvikling i videnskaben, teknologien og samfundet. Det er her, at samarbejde kommer ind, og derfor vil det nye forum være vigtigt, siger den irske premierminister, Leo Varadkar, i en skriftlig udtalelse.

Et formål er desuden at opfordre andre lande til handling mod global opvarmning på et europæisk niveau.

Det er i tråd med den danske strategi om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S).

- Jeg er enig med den svenske statsminister og den irske premierminister. Vi skal styrke vores fælles læring, når det kommer til klimaforandringerne, siger hun i en skriftlig kommentar.

Oprettelsen af klimaklubben sker på baggrund af møder mellem landenes regeringschefer tilbage i oktober, fordi alle tre lande "står over for lignende udfordringer som følge af klimaforandringerne".

/ritzau/