Danmark ønsker forhandlet løsning med briter i brexitstrid

Spørgsmålet om Nordirland har igen udløst en konflikt mellem Storbritannien og EU i det langvarige opgør om brexit.

EU har bebudet to nye sagsanlæg mod Storbritannien i kølvandet på meldingen om, at briterne på egen hånd vil ændre den såkaldte Nordirland-protokol og dermed brexitaftalen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) håber dog, at det vil være muligt at forhandle en løsning på plads med Storbritannien. Det vil også være til gavn for danske virksomheder og forbrugere, siger han i forbindelse med et ministermøde i Luxembourg tirsdag.

- Den britiske regering har præsenteret et nyt lovforslag, der bryder med den aftale, som Storbritannien har lavet med EU.

- Det er vi bekymrede for. Vi synes fra dansk side, at det er vigtigt, at man ser på de problemer, der er med Nordirland-protokollen. Men de skal løses inden for de aftaler, der er, siger Jeppe Kofod.

EU-Kommissionen kan bringe Storbritannien for Den Europæiske Unions Domstol. Det sker, hvis politikerne i London ikke inden for to måneder reagerer på EU's indsigelser. På spørgsmålet om, hvorvidt Danmark støtter den fremgangsmåde, siger Jeppe Kofod:

- Vi vil opfordre Storbritannien til at forhandle inden for aftalens rammer. Og så vil vi se på, hvad der skal til for at justere den.

I det omstridte lovforslag lægger Storbritannien op til, at en del varer skal kunne sendes til Nordirland uden at skulle tolddeklareres over for EU.

Tolddokumenterne skal i stedet kun udfyldes, når varerne er bestemt for EU's indre marked. Hvis det sker, er det i strid med den aftale, som briterne indgik med EU for omkring to år siden.

Spørgsmål: Kan den danske regering være med på den løsning, hvis man kan forhandle sig frem til den, frem for at briterne går enegang?

- Det er nok svært at gå i detaljer her. Men vores tilgang fra dansk side har været at vise maksimal fleksibilitet inden for aftalen om Nordirland-protokollen.

- Inden for det rum vil vi være villige til at gå meget langt for at finde en løsning med briterne. Briterne er vores partnere og vores venner.

- Men vi synes, det er helt forkert, hvis man ensidigt, som briterne har gjort præsenterer lovgivning, som bryder med en international aftale, som briterne frivilligt har indgået, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/