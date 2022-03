Danmark ønsker hårdest mulige sanktioner mod Rusland

Når EU-landenes finansministre tirsdag mødes i Bruxelles, så er budskabet fra den danske regering klart:

- Jeg vil benytte dagens møde til at understrege, at den danske regering ønsker så hårde sanktioner mod Rusland som muligt, siger finansminister Nicolai Wammen (S) forud for mødet.

Budskabet kommer, mens EU-landene endnu engang strammer sanktionsskruen. I den fjerde runde af sanktioner vil Ruslands samhandelsstatus i Verdenshandelsorganisationen ifølge Reuters blive trukket.

Det vil åbne for indførelse af straftold på russiske varer. Samtidig vil det sidestille Rusland med lande som Nordkorea og Iran.

Også et importforbud mod russisk jern og stål er ifølge Reuters på vej samt et eksportforbud for luksusvarer - inklusive biler - med en pris på over 50.000 euro svarende til 372.000 kroner.

Desuden skal et investeringsforbud i russiske olie- og energiselskaber være på vej ligesom sanktioner mod 15 navngivne russiske rigmænd, heriblandt den kendte ejer af fodboldholdet Chelsea, Roman Abramovich.

Dermed er sanktionsmulighederne dog ikke udtømt:

- Vi fortsætter med at diskutere behovet for yderligere tiltag. Danmark ønsker stadig, at alle muligheder er på bordet, siger Nicolai Wammen.

Ifølge den danske finansminister indebærer sanktionerne "massive økonomiske og politiske omkostninger for Rusland", der gør det sværere for Ruslands præsident, Vladimir Putin, at finansiere krigen i Ukraine.

- Vi har set et kraftigt fald i rublens kurs, de russiske renter er skudt i vejret, børsen i Moskva er lukket, og kreditværdigheden er i bund. Sanktionerne har allerede ramt Rusland hårdt, siger Nicolai Wammen.

Han erkender dog samtidig, at sanktionerne indirekte også rammer EU-landenes egen økonomi. Det kan udløse en svær diskussion i EU om, hvorvidt de medlemmer, som bliver hårdest ramt skal have hjælp fra fælleskassen.

- Krisen vil desværre også påvirke EU-landene økonomisk. Først og fremmest via stigende energipriser. Friheden har en pris, men vi er i EU enige om at sikre, at EU-landene kan håndtere krisen bedst muligt, siger Nicolai Wammen.

Den allerstørste hammer i sanktionskuffen er et fuldstændigt stop for køb af russisk gas, olie og kul. Men det vil have omfattende konsekvenser for EU-landenes økonomi.

Og det vil ramme særligt hårdt i blandt andet Tyskland og Italien, der har nogle af EU's største indkøb af russisk energi.

/ritzau/