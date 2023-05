Danmark ønsker minimumskrav til nedbringelse af gæld i EU

Der skal styr på gælden i EU-landene. Ellers er der ikke råd til at klare de svære tider, der måtte komme.

Sådan lyder det fra fungerende økonomiminister Stephanie Lose (V), der ligesom Tyskland ønsker at skærpe de kommende regler for EU-landenes gæld. Det siger hun tirsdag i forbindelse med et ministermøde i Bruxelles.

- Vi er enige med Tyskland i, at det vil være godt at have nogle mere håndfaste rammer for at nedbringe gælden, siger Stephanie Lose, der dog ikke ønsker at melde sig ind i en decideret sparebande med Tyskland.

Tyskland ønsker konkret, at gælden skal reduceres med ét procentpoint årligt for de mest gældstyngede EU-lande. For lande med lavere gæld skal minimumskravet være 0,5 procentpoint om året.

Så langt vil den danske minister ikke gå på nuværende tidspunkt.

- Hvad det præcist skal være, og hvordan rammerne skal se ud, er vi meget åbne for at diskutere, siger Stephanie Lose.

Debatten har for alvorlig fået plads i korridorerne og ved mødebordene i Bruxelles, efter at EU-Kommissionen i slutningen af april fremlagde sit udspil til nye regler for EU-landenes underskud og gæld.

Udgangspunktet er, at et EU-land ikke må have en gæld på over 60 procent af bruttonationalproduktet. EU-lande må heller ikke have et underskud på mere end tre procent af bruttonationalproduktet.

Hvis et land overtræder en eller begge målsætninger, vil EU-Kommissionen lave en fremskrivning, som viser, hvor hurtigt landet skal bringe underskuddet eller gælden ned.

Forslaget indeholder dog også mulighed for fleksibilitet og særlige hensyn i økonomisk svære perioder.

- Vi synes, at EU-Kommissionens forslag på mange måder bevæger sig i den rigtige retning, siger Stephanie Lose.

Udspillet opererer som udgangspunkt med fire- til syvårige planlægningsperioder for EU-landenes finanser. Men der mangler fokus på reformer, mener Lose.

- EU-Kommissionens forslag lægger op til, at man kan få en længere tilpasningsperiode. Det kan give rum til investeringer og andre tiltag. I den situation kunne vi godt tænke os, at man også har fokus på reformer, siger Stephanie Lose.

Hun peger på, at EU-Kommissionen åbner for, at gældsplagede lande kan få godkendt økonomiske planer, der også baserer sig på en forventning om vækst. Eksempelvis gennem offentlige investeringer.

Men trods investeringerne skal der være styr på økonomien. Det kan man sikre gennem reformer af eksempelvis pensioner og skat, mener Stephanie Lose:

- Vi kunne godt tænke os, at man var mere håndfaste med, hvilke typer af reformer det kan være. Så det ikke kun handler om, at man kan investere sig til vækst.

Hun understreger, at reformer af følsomme områder som pensionsalder og skattesatser skal være op til de enkelte EU-lande. Men EU-Kommissionen bør have det med i vurderingen af landenes planer, mener Stephanie Lose.

