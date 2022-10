Danmark ønsker sanktioner mod Iran efter angreb med kamikazedroner

Tidligt mandag morgen blev der igen anvendt selvmordsdroner, også kendt som kamikazedroner i Kyiv, Ukraines hovedstad.

Dronerne er ifølge de ukrainske myndigheder fremstillet i Iran. Og det bør få konsekvenser for de ansvarlige i Iran. Det mener udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Han deltager mandag i et møde for EU-landenes udenrigsministre i Luxembourg, hvor man i forvejen skal diskutere sanktioner mod Iran i lyset af iransk politis overgreb på civile.

Her bør man også diskutere sanktioner mod de ansvarlige bag leveringen af droner, mener Kofod:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg ønsker målrettede sanktioner mod de personer i Iran, som er ansvarlige for at levere de droner, der anvendes i Ukraine. Vi ser igen dronerne brugt mod civilbefolkningen.

Mandag morgen er kamikazedroner slået ned i et distrikt i den centrale del af Kyiv.

Det bekræfter byens borgmester og landets præsidentkontor, kort efter at flere journalister meldte om to eksplosioner i området.

Vitalij Klitsjko, Kyivs borgmester, oplyser, at dronerne slog ned i Sjevtjenkivskyj-distriktet, som ligger i centrum af hovedstaden.

Det er blot en uge siden, at russiske missiler ramte den ukrainske hovedstad senest.

Angrebet kostede ifølge AFP 19 personer livet, mens 105 blev såret.

Torsdag var der desuden angreb i andre dele af Kyiv-regionen. Her hævdede den regionale guvernør, Oleksij Kuleba, at angrebet var sket med iransk-fremstillede kamikazedroner. De udsagn har ikke været mulige at verificere.

På udenrigsministrenes møde mandag forventes det i forvejen, at EU-landene formelt vil vedtage sanktioner over for det iranske styre for dets brutalitet over for de igangværende protester.

Protesterne er taget til, efter at den 22-årige iranske kvinde Mahsa Amini blev anholdt for ikke at være ordentligt tildækket og senere døde i politiets varetægt.

Præstestyret i Iran benægter, at Mahsa Amini blev mishandlet af moralpolitiet og siger, at den iransk-kurdiske kvinde døde af naturlige årsager.

Protesterne i Iran har varet i mere end fire uger og har nået så mange byer i landet, at det anses for at være en af de mest omfattende protester, siden præstestyret kom til magten i 1979.

I sidste uge fastslog EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, at "det nu er på tide at indføre sanktioner mod dem, der er ansvarlige" for undertrykkelsen af kvinder.

- Denne chokerende vold kan ikke stå ubesvaret, sagde hun.

USA og Canada har allerede indført sanktioner mod Irans moralpoliti.

I sidste uge meddelte den canadiske regering, at den nægter indrejse for 10.000 medlemmer af Irans magtfulde revolutionsgarde. Det er et korps, der fører an i at bekæmpe demonstrationerne i landet.

Lovgivere i EU-Parlamentet har opfordret til, at iranske embedsfolk og personer med tilknytning til moralpolitiet får forbud mod at rejse ind i Europa og får deres værdier i EU indefrosset.

/ritzau/