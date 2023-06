Danmark og allierede lande donerer luftforsvar til Ukraine for i alt 800 millioner kroner. Det sker som del af den britisk ledede Joint Expeditionary Force.

Det oplyser fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) efter tirsdagens møde i koalitionen i Amsterdam.

- Et styrket luftforsvar er helt afgørende for Ukraines evne til at beskytte civilbefolkningen og den kritiske infrastruktur. Men det er også afgørende for den kommende ukrainske offensiv mod de russiske besættelsestropper, siger Troels Lund Poulsen.

Den nye donation består af våben og udstyr. De er indkøbt via International Fund for Ukraine (IFU). Den blev etableret i kølvandet på en international donorkonference i København i august 2022.

Fonden er baseret på økonomiske bidrag fra en række internationale partnere. Danmark har også bidraget til fonden. Derfor er der ikke behov for ny finansiering til luftforsvaret, der nu sendes til Ukraine.

/ritzau/