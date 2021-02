Danmark og fem andre EU-lande får opsang for indrejseregler

EU-Kommissionen giver seks EU-lande ti dage til at svare på, hvorfor deres indrejseregler ser ud, som de gør.

Danmark og fem andre EU-lande har modtaget et brev, hvor de bliver bedt om at forklare deres vidtgående indrejseregler under coronapandemien.

Det skriver DR og det tyske nyhedsbureau dpa.

Foruden Danmark har også Tyskland modtaget brevet, der er dateret til mandag. Det samme har Sverige, Finland, Belgien og Ungarn.

Ifølge dpa, der har set brevet, har de respektive regeringer nu ti dage til at svare på, hvorfor deres indrejseregler ser ud, som de gør.

- Det drejer sig især om forbud mod ind- og udrejse af landet. I brevene har vi understreget, at begrænsningerne for den fri bevægelighed skal være ikke-diskriminerende og forholdsmæssige, siger en EU-talsperson ifølge DR.

I Danmark har regeringen blandt andet indført strenge krav om test og isolation for personer, der kommer til landet.

Tyskland har lukket sine grænser for Tjekkiet, Slovakiet og den østrigske delstat Tyrol. EU kalder tiltaget uforholdsmæssigt og uberettiget.

- Vi mener, at formålet med Tysklands tiltag - beskyttelsen af borgere under en pandemi - kan opnås med færre restriktioner, skriver kommissionen til den tyske EU-ambassadør, Michael Clauss.

Den vurdering er Tysklands EU-minister, Michael Roth, dog uenig i.

- Jeg afviser beskyldninger om, at vi ikke har overholdt EU's love, siger han på et møde i Bruxelles ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge Roth har Tyskland taget en "svær" beslutning på grund af frygten for særligt smitsomme coronavarianter på baggrund af Tysklands position som "et transitland midt i EU". Det skriver AFP.

EU forklarer, at formålet med brevene blandt andet er "bevarelsen af det indre marked i en særligt vanskelig økonomisk periode".

/ritzau/