Danmark og flere lande tilbyder evakuerede amerikanere transit

En række lande fra Mellemøsten og Europa - heriblandt Danmark - er klar til at lade amerikanere og andre evakuerede fra Afghanistan være i transit i deres lande på vej til USA.

Det oplyser den amerikanske regering fredag.

Ud over Danmark har også lande som Bahrain, Tyskland, Italien, Kasakhstan, Kuwait, Qatar, Tyrkiet og Storbritannien meldt sig klar til at hjælpe.

Det siger talsmand for USA's udenrigsministerium Ned Price.

Flere af landene er allerede begyndt at lade amerikanere - og i visse tilfælde andre statsborgere - rejse gennem deres lande.

Tyskland og flere lande i Mellemøsten var de første til at sige ja til at lade evakuerede folk fra Afghanistans hovedstad, Kabul, opholde sig midlertidigt i deres lande, mens de venter på at rejse videre.

USA forsøger i disse dage desperat at evakuere tusindvis af personer fra Afghanistan.

Det sker, samtidig med at der kommer stadigt flere meldinger om, at Taliban-bevægelsen er begyndt at hævne sig på afghanere, der har hjulpet koalitionsstyrker under krigen i landet.

Men selv om situationen har sat USA og andre under pres for at få mere fart på evakueringsindsatsen, så var der fredag et tidsrum på næsten seks timer, hvor ingen evakueringsfly forlod lufthavnen i Kabul.

Det oplyser embedsfolk, der er til stede i lufthavnen.

Årsagen var, at flyene ikke havde noget sted at tage hen, fordi der var for proppet i militærbasen Al Udeid, der allerede huser 8000 evakuerede afghanere, og som mange lande bruger som mellemstation for evakuerede, inden de bliver fløjet videre.

En ledende embedsmand i præsident Joe Bidens administration siger fredag, at regeringen i Washington D.C. har arbejdet hårdt på at få transitaftaler i stand med andre lande.

Talsmand for udenrigsministeriet Ned Price siger, at de fleste fly med amerikanske evakuerede stadig vil flyve fra Kabul til Qatar og herefter videre til de lande, der har sagt ja til at lade folk være i transit.

I Tyskland er regeringen gået med til midlertidigt at huse amerikanske evakuerede på Ramstein Air Base nær Kaiserslautern.

Det vides endnu ikke, hvilken aftale Danmark har lavet med USA.

/ritzau/Reuters