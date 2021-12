Efter knap et år som præsident har Joe Biden kun fået godkendt otte ambassadører, og Danmark står sammen med en lang række lande uden en amerikansk topdiplomat

Den amerikanske ambassadørbolig Rydhave nord for København har i 11 måneder ventet på en ny beboer, og samme situation gælder i en lang række større hovedstæder verden over, heriblandt Beijing, London, Berlin, Tokyo, Brasilia og New Delhi.