Danmark og Sverige bringer kritisk dokumentar om Nordkorea op i FN's sanktionskomité

Danmark og Sverige vil sammen bringe DR-dokumentaren "Muldvarpen" om Nordkorea op i FN's sanktionskomité.

De to lande skriver i en fælles erklæring, at Nordkoreas handlinger vækker dyb bekymring, og at dokumentaren nu bliver analyseret.

Det fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mandag efter et EU-møde i Luxembourg. Han kalder styret i Nordkorea for "kynisk og grotesk".

- De sanktioner, som vi har imod Nordkorea, de skal håndhæves bedre, siger Kofod efter mødet.

I "Muldvarpen", der er instrueret af Mads Brügger, følger man en pensioneret dansk kok, som over en årrække har infiltreret det nordkoreanske styre via en venskabsforening.

Gennem ham får man et indblik i forskellige ulovligheder og tilsyneladende brud på sanktioner.

- Som svar på disse bekymringer har vi besluttet at bede vores missioner i FN om at gøre FN's sanktionskomité opmærksom på dokumentaren. Vi vil også rejse sagen i EU, hedder det.

De to lande skriver desuden, at man vil analysere de informationer, der bringes frem i dokumentaren, hvis første afsnit blev vist søndag på DR.

Kofod vil ikke udelukke, at det kan føre til yderligere skridt imod Nordkorea.

- Det er ikke noget, som Danmark kan løse alene. Det er noget, vi kan løse sammen med andre lande. Det nordkoreanske regime er helt grotesk. De bryder alle deres forpligtelser, siger Jeppe Kofod.

Han er dog ikke overrasket. For Nordkorea har "igennem mange år" ageret på denne måde, siger ministeren.

- Men det er ting, der viser alvoren og også brutaliteten af dette regime i forhold til kriminelle aktiviteter, våbenhandel og narkotika, siger Kofod.

FN's Sikkerhedsråd har vedtaget sanktioner mod Nordkorea som svar på landets atom- og missilprogram og aktiviteter knyttet til disse.

Disse skal respekteres og fastholdes, siger udenrigsministeren.

EU, og dermed Danmark, har også sanktioner mod landet.

/ritzau/