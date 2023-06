Danmark og USA vil sende mere luftforsvar til Ukraine

Ukraine gør ifølge Nato fremskridt i offensiven mod Rusland. Og nu kan landet se frem til at få tilsendt yderligere luftforsvar.

Sammen med USA, Storbritannien og Holland vil Danmark donere udstyr, som ventes leveret inden for de kommende uger.

Det siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer i forbindelse med et møde i den amerikansk-ledede Ukraine Defense Contact Group (UDCG). Her koordinerer omkring 50 lande leveringerne af militært udstyr til Ukraine.

- Jeg er glad og stolt over, at vi sammen med en kreds af andre lande nu kan levere livsvigtigt udstyr til Ukraines frihedskamp. Med det her udstyr kan ukrainerne i højere grad beskytte kritisk infrastruktur og civile.

- Udstyret er også afgørende for den ventede ukrainske offensiv i de kommende måneder, siger Troels Lund Poulsen.

Konkret vil der blive leveret "hundredvis" af kort- og mellemrækkende luftforsvarssystemer. Det oplyser Forsvarsministeriet.

Udmeldingen kommer, kort efter at Danmark og Norge torsdag morgen gik sammen om at levere 9000 artillerigranater til Ukraine.

- Danmark har fra starten af krigen været et af de mest aktive donorlande. Vi har løbende presset på for større og tungere donationer. Det vil vi fortsætte med. Derfor ønsker regeringen at afsætte yderligere 21,9 milliarder kroner til Ukrainefonden i de kommende år, siger Troels Lund Poulsen. Danmarks bidrag til samarbejdet kommer fra den militære støttepakke, som blev offentliggjort i maj.

Ukraine Defense Contact Group har tidligere holdt deres møder på Ramstein-basen i Tyskland. Derfor bliver den indimellem også kaldet Ramstein-gruppen.

Torsdag blev mødet dog holdt i Natos hovedkvarter i Bruxelles. Nato er dog alene en forsvarsalliance. Derfor er det ikke Nato, men de enkelte medlemslande, der i mindre grupper donerer udstyr til Ukraine.

