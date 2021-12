Statens Serum Institut vurderer, at restriktioner ikke længere bidrager væsentligt til epidemikontrollen.

Danmark ophæver skærpede restriktioner for det sydlige Afrika

Danmark ophæver med virkning fra torsdag 23. december den såkaldte nødbremse for ti lande i det sydlige Afrika. De skærpede rejserestriktioner, der var målrettet landene, gælder dermed ikke længere.

Det skyldes, at Statens Serum Institut vurderer, at restriktionerne ikke længere bidrager væsentligt til epidemikontrollen.

- Den røde sikkerhedsventil, også kaldet "nødbremsen", for Sydafrika og nabolandene Lesotho, Eswatini (Swaziland), Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Angola, Malawi og Zambia bidrager ikke længere væsentligt til epidemikontrollen i Danmark. Derfor bliver den deaktiveret, meddeler Sundhedsministeriet.

Beslutningen er truffet af den tværministerielle taskforce for covid-19- rejserestriktioner efter indstilling fra Statens Serum Institut (SSI).

Artiklen fortsætter under annoncen

Omikronvarianten er nu så udbredt i Danmark og globalt, at skærpede rejserestriktioner, der kun er målrettet landene i det sydlige Afrika, "ikke længere kan begrundes af hensynet til at inddæmme og forhindre import af den bekymrende virusvariant".

De pågældende lande vil i stedet være omfattet af de generelle restriktioner i forbindelse med indrejse til Danmark, og de vil fremover være kategoriseret som "covid-19-højrisikolande".

Det betyder, at der som udgangspunkt vil være krav om test og isolation efter indrejse. Der er dog en række undtagelser.

For eksempel er danskere og personer bosiddende i blandt andet et EU-land, som indrejser fra et af de ti lande, og som er fuldt vaccinerede, undtaget fra isolations- og testkrav efter indrejse til Danmark.

Udenrigsministeriet fraråder ikke længere alle rejser til de pågældende lande på grund af en bekymrende virusvariant.

Rejsevejledningen til de ti lande vil nu afhænge af sikkerhedssituationen og ikke omfanget af covid-19 i de enkelte lande.

/ritzau/