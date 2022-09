Danmark skal undersøge gaslækager med Sverige og Tyskland

Både svensk, dansk og tysk politi skal samarbejde om at undersøge, hvad der førte til lækager på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2.

Det siger Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, fredag.

- Det er selvfølgelig vigtigt at få klargjort, hvad der skete, som førte til lækagerne.

- Vi har i dag indgået en aftale om, at politimyndigheder i Sverige, Danmark og Tyskland skal samarbejde for at få klarlagt, hvad der er sket, siger hun på et pressemøde.

Samarbejdet er ikke bekræftet officielt fra dansk side.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har fredag beskyldt USA og dets allierede for at stå bag ødelæggelserne.

Den første lækage på Nord Stream-2 forbindelsen cirka 20 kilometer syd for Dueodde på Bornholm blev konstateret mandag.

Dagen efter blev der konstateret yderligere to lækager på Nord Stream-1 forbindelsen.

Ifølge danske myndigheder er der tale om bevidste handlinger og ikke uheld. Lækagerne er formentlig opstået ved sprængninger. Den vurdering bygger myndighederne blandt andet på størrelsen af hullerne.

Anne Tønnes, der er direktør for Københavns Politi, oplyste på et pressemøde onsdag, at sagen efterforskes som en almindelig straffesag, og at politiet i forbindelse med undersøgelserne samarbejder med "relevante danske og udenlandske myndigheder".

Ifølge Frederik Harhoff, der er tidligere dommer ved Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag og professor emeritus, har fem lande ret til at undersøge lækagerne.

Da rørledningerne er russisk ejede, er Rusland blandt de lande, har han sagt til Politiken.

Myndighederne har tidligere på ugen oplyst, at de først kan undersøge skaderne på Nord Stream 1 og 2 nærmere i næste uge. Det skyldes, at der stadig slipper gas ud fra rørledningerne, og det er farligt at være i nærheden af.

Nord Stream 1 og 2 blev bygget, så det russiske gasselskab Gazprom kunne fragte gas til Tyskland.

Ruslands invasion af Ukraine i februar har dog medført, at alle leverancer siden er blevet stoppet.

/ritzau/Reuters