Danmark slutter sig til G7-plan om langvarig hjælp til Ukraine

G7-landene meddeler onsdag, at der er aftalt en international plan, som skal give Ukraine langsigtede forsikringer om en styrkelse af landets forvar mod Rusland.

Danmark har tilsluttet sig planen om den langsigtede hjælp, oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et dansk pressemøde under Nato-topmødet.

- Vi kommer til at melde ud fra de nordiske lande, at vi også går med i det arbejde og stiller dermed også sikkerhed fra de nordiske landes side, siger Mette Frederiksen.

- Det er utroligt positivt, at G7 går sammen og bruger Nato-topmødet til at markere, at vores forpligtelse i forhold til Ukraine ikke kun handler om våbendonationer her og nu, men også at sikre, at det ikke kommer til at gentage sig.

Mette Frederiksen nævner videre, at "fra et dansk perspektiv er det ikke mindst vores ledelse af F-16-koalitionen, der bliver afgørende".

G7-mødet har fundet sted under Natos topmøde i Litauens hovedstad, Vilnius.

I G7-landenes fælles erklæring, som andre lande får mulighed for at tilslutte sig, har USA, Canada, Japan, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien og det øvrige EU forpligtet sig, skriver Reuters.

De lover herunder at levere avanceret militært udstyr, træning, deling af efterretninger og styrkelse af Ukraines cyberforsvar.

Til gengæld giver Ukraine løfte om bedre regeringsførelse.

Erklæringen fra G7-landene kan ses som et stort plaster på såret for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Han havde håbet, at Nato-topmødet ville indeholde en invitation til Ukraine om at blive Nato-medlem.

Men tidligere onsdag kaldte han de varslede forpligtelser fra G7-gruppen for "gode nyheder".

- Vi ved, at den bedste garanti for Ukraine vil være et medlemskab af Nato. For Rusland har vist, at de ikke respekterer sikkerhedsforpligtelser. Men på vej til Nato-medlemskab vil vi gerne have sikkerhedsforpligtelserne. Og vi vil gerne have dem permanent.

- Derfor ønsker vi at få et dokument, så støtten ikke kun afhænger af vores bilaterale forhold. Vi ønsker, at det er skrevet ned, sagde Zelenskyj på et pressemøde under Nato-topmødet.

/ritzau/