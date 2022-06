Danmark støtter Polens genopretningsplan men kræver reformer

EU-landenes finansministre har fredag godkendt Polens genopretningsplan. Det sker efter indstilling fra EU-Kommissionen.

Polens ønske om at få del i de fælles EU-midler har været omstridt, fordi landet løbende får kritik for ikke at leve op til EU's retsstatsprincipper.

Den danske regering har dog valgt at støtte indstillingen fra EU-Kommissionen, fordi Polen er forpligtet på at levere reformer for at få adgang til pengene. Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) i forbindelse med et møde for EU's finansministre i Bruxelles.

- Jeg har under møderne med mine europæiske kolleger stået fast på, at Danmark ikke vil acceptere, at retsstatsprincippet udvandes.

- Derfor er det positivt, at man med aftalen om Polens plan forpligter Polen til at gøre en række væsentlige fremskridt på retsområdet for at få del i EU's genopretningsmidler. Polen er forpligtet til at levere, før der overhovedet åbnes for pengekassen, siger Nicolai Wammen.

Danmark har i forbindelse med behandlingen af planen taget initiativ til en erklæring, som støttes af Sverige, Holland og Belgien.

Erklæringen opfordrer EU-Kommissionen til nøje at overvåge, at Polen indfrir sine løfter og milepæle, før der udbetales genopretningsmidler.

I erklæringen gør landene samtidig opmærksom på, at hvis blot ét EU-land mener, at et land ikke opfylder de opstillede krav, så kan man bringe det op på et topmøde for EU's stats- og regeringschefer.

De fire lande udtrykker samtidig bekymring for, at milepælene ikke indeholder et krav om, at Polen skal genindsætte alle de dommere, som er blevet afskediget eller suspenderet.

- Vi havde selvfølgelig gerne set yderligere fremskridt fra polsk side. Men det er overordnet min vurdering, at vi har trukket Polen så langt i den rigtige retning, som man kan inden for rammerne af processen for genopretningsplanerne, siger Nicolai Wammen.

Den danske regering støtter desuden, at EU-Kommissionen fortsat anvender alle øvrige instrumenter. Det kan være sager om traktatkrænkelse eller artikel 7-proceduren, der kan føre til suspendering af nogle af Polens rettigheder, hvis landet groft overtræder EU's værdier.

/ritzau/