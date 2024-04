Danmark taber to sager om udvisning for narkotika

Danmark har tirsdag tabt to sager om udvisning ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

I begge sager vurderer domstolen, at udvisningen af personer fra Danmark var en overtrædelse af deres ret til privat- og familieliv.

Den ene sag handler om en mand fra Bosnien-Hercegovina, der kom til Danmark som syv-årig.

Han blev dog som voksen på baggrund af flere domme for overtrædelse af narkotika- og våbenlovgivningen udvist af Danmark.

Menneskerettighedsdomstolen lægger dog i sin dom vægt på, at manden lovligt havde boet 26 år i Danmark. Og at han ikke udgjorde en trussel mod den offentlige sikkerhed samt ikke tidligere havde fået advarsler om udvisning.

Derfor var den danske udvisningsdom ifølge domstolen i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8. Den sikrer retten til privat- og familieliv.

Den anden sag handler om en kvinde, der kom til Danmark som 13-årig. Det skete som kvote-flygtning.

Som voksen blev hun dømt for flere overtrædelser af lovgivningen om euforiserende stoffer.

Blandt andet for sammen med andre at forsøge at producere 125 kilo cannabis fra fire forskellige produktionssteder med henblik på videresalg.

Samt for sammen med andre at forsøge at snyde to elselskaber for strøm til en værdi af i alt 1,8 millioner kroner.

Det førte til en udvisningsdom med indrejseforbud i 12 år.

Menneskerettighedsdomstolen lægger dog også i denne sag vægt på, at kvinden havde boet i mere end 20 år lovligt i Danmark, før hun blev dømt.

Hun havde ifølge Menneskerettighedsdomstolen heller ikke modtaget advarsler om, at hun risikerede udvisning.

Derudover har kvinden tre døtre, der alle er født i Danmark og alle er danske statsborgere.

På den baggrund fastslår Menneskerettighedsdomstolen, at udvisning med indrejseforbud på 12 år var en overtrædelse af retten til privat- og familieliv.

