Danmark topper anti-korruptionsliste for fjerde år i træk

Danmark har de senere år kunnet bryste sig af at være det land, som opfattes som det mindst korrupte i verden.

Sådan er det også i år - endda for fjerde år i træk. Men i år deler Danmark førstepladsen med to andre lande, nemlig Finland og New Zealand.

Det viser en undersøgelse af korruptionsniveauet i 180 lande fra den globale antikorruptionsorganisation Transparency International.

Opgørelsen er baseret på undersøgelser af udenlandske eksperter, erhvervsledere og forskeres opfattelse af, hvor korrupt et lands offentlige sektor er.

Det er derfor ikke ensbetydende med, at Danmark er det mindst korrupte land.

Jesper Olsen, formand for Transparency International i Danmark, glæder sig over resultaterne. For det er vigtigt for tilliden i Danmark.

- Det er godt, fordi vi får det, vi har krav på efter loven. Vi skal ikke have penge med, når vi skal til lægen eller møder politiet. Det er rigtig vigtigt for tilliden internt i Danmark.

- Det er også godt for Danmarks renommé som et sted for udenlandske virksomheder at gøre forretning, fordi man ikke skal bestikke sig til skattepapirer og tilladelser, siger han.

På listen fra Transparency International tildeles hvert land point mellem 1 og 100. Jo flere point et land får, des mindre korrupt opfattes det.

Danmark, Finland og New Zealand har alle 88 point. Dernæst kommer Norge, Singapore og Sverige med hver især 85 point.

Ifølge Jesper Olsen skal den danske førsteplads dog ikke ses som et udtryk for, at der ikke findes korruption i Danmark.

Han siger, at korruption findes i mange afskygninger. Det kan både være i form af nepotisme, bestikkelse og visse typer af bedrageri.

Men det handler ikke kun om penge. Selv såkaldte Metoo-sager kan være eksempler på korruption. For i de tilfælde handler det om, at nogle bruger den magt, de er betroet, til at opnå en bestemt seksuel ydelse.

Jesper Olsen nævner flere eksempler på korruptionssager i Danmark. Blandt andet en sag fra 2020, hvor en tidligere hærchef Hans Christian Mathiesen fik en fængselsdom for misbrug af sit embede.

- Vi har bare en tendens til, at vi ser det som enkeltsager (og ikke et strukturelt problem, red.), siger han.

Jesper Olsen siger, at når Finland og New Zealand kommer med i toppen af listen, er det, fordi der stadig arbejdes for at bekæmpe og forebygge korruption rundt omkring i verden.

Samme fokus mener Jesper Olsen dog ikke, der er i Danmark. Han frygter, at tilliden til det danske system kan blive svækket, hvis der kommer flere korruptionssager frem de kommende år, og politikerne samtidig ikke får et større fokus på det.

Skal man forsøge at bekæmpe og forebygge korruption i Danmark, peger Jesper Olsen på særligt ét værktøj: Åbenhed.

- Ligesom sollys er noget af det bedste til at bekæmpe mug, er åbenhed noget af det bedste til at forebygge korruption. Fordi det er meget sværere at misbruge magt, når der er åbenhed om, hvad man skal gøre, siger han.

/ritzau/