Danmark udpeger afløser efter Vestager snupper EU-ambassadør

Jonas Bering Liisberg, som er uddannet jurist, forlader en stilling som udenrigspolitisk direktør.

Fra fredag 4. oktober hedder Danmarks faste repræsentant i EU Jonas Bering Liisberg.

Den 49-årige diplomat tager over efter EU-ambassadør Kim Jørgensen, som har taget imod et tilbud om at blive kabinetschef for Margrethe Vestager i EU-Kommissionen.

Han har tidligere været stedfortrædende fast repræsentant ved den danske EU-repræsentation i Bruxelles. Den danske jurist har lang erfaring med EU - også inde fra selve maskinrummet.

For tyve år siden sad han i daværende EU-kommissær Ritt Bjerregaards kabinet.

Den danske repræsentation i EU vil være ledet af Jonas Bering Liisberg og ambassadørerne Per Fabricius Andersen, som er souschef, og Lars Bo Larsen, der er repræsentant i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité.

Som fast repræsentant skal Liisberg repræsentere Danmark i sager om blandt andet økonomi, udenrigspolitik, retlige og indre anliggender.

Ambassadørerne holder møder og forhandler på den danske regerings vegne i det daglige arbejde i EU. Når danske ministre kommer til EU-møder, er det ambassadørernes opgave at rådgive og støtte.

