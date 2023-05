Danmark vil gerne være værtsland for Ukraines topmøde

Danmark vil gerne være værtsland for Ukraines mulige topmøde i juli om processen frem mod fred mellem Ukraine og Rusland.

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i forbindelse med et ministermøde i Bruxelles.

- Hvis Ukraine vurderer, at tiden er kommet til, at man skal have sådan et møde, vil det være fantastisk. Og så er det helt åbenlyst, at Danmark gerne vil være værtsland for mødet, siger Løkke.

Udmeldingen kommer, efter at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, i en tale under en session ved G7-topmødet i Japan fastslog, at han gerne ser topmødet afholdt i juli.

Det ukrainske medie Ukrainska Pravda skriver i forlængelse af meldingen, at København er i spil som mulig værtsby.

Løkke understreger, at det afgørende ikke er stedet for topmødet, men at man kan sikre opbakning fra lande som Kina, Indien og Brasilien.

Dermed vil der tegne sig en bred opbakning til Ukraine. En opbakning, der rækker ud over landene i Vesten, hvilket vil lægge et tungt pres på Rusland.

- Vi støtter Ukraine, og det har vi gjort fra dag ét. Men hvis der skal være et topmøde, som bringer merværdi og fremskridt, skal det ikke bare være et møde blandt de lande, der hele tiden har stået på Ukraines side.

- Så kræver det, at man kan få opbygget et engagement og en interesse blandt lande som Inden, Brasilien og Kina, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han lægger i den forbindelse vægt på, at Zelenskyj i forbindelse med weekendens G7-møde for første gang mødtes ansigt til ansigt med Indiens premierminister, Narendra Modi.

Indien har hidtil afholdt sig fra at kritisere Ruslands invasion af Ukraine. Modi understregede dog lørdag, at Indien har sympati for Ukraine.

Det kan være tegn på bevægelse blandt afgørende lande i det globale syd, som hidtil har holdt sig på afstand af konflikten.

I slutningen af april havde Zelenskyj også en telefonsamtale med Kinas præsident, Xi Jinping.

I Bruxelles og København nærer det håbet om, at Kina vil leve op til sit ansvar som permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd og aktivt skubbe Rusland mod fred.

Spørgsmål: Skal Rusland også inviteres med til mødet?

- Det kan jeg ikke se for mig. Men i virkeligheden skal det spørgsmål rettes til Ukraine. Det er Ukraine selv, der vurderer, hvornår man meningsfyldt kan diskutere et fredsperspektiv i en anden og større kreds.

- Det er det, der det vigtige. Det er selvfølgelig flatterende, at Danmark er nævnt, og jeg tror ikke, at der er noget vi hellere vil end at holde sådan et møde. Men det handler ikke om, hvor det skal holdes, men at viljen til at holde mødet er til stede, siger Lars Løkke Rasmussen.

