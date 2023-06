Danmark vil ikke give Ukraine særlig adgang til EU-medlemskab

Mens Ukraine forsøger at skabe momentum i forårsoffensiven mod Rusland, så er der i den grad medvind for det krigshærgede land i Bruxelles.

Selv om Ukraine fortsat er i krig, presser flere EU-lande på for, at Ukraine skal kunne indlede optagelsesforhandlinger med EU allerede til december.

Statsminister Mette Frederiksen (S) støtter Ukraines ønske om at blive medlem af EU. Danmark er også klar til at hjælpe Ukraine med at tage de næste skridt. Men Mette Frederiksen understreger, at landet skal leve op til de samme kriterier som andre lande for at blive medlem.

- I forhold til Ukraines placering i Europa mener jeg, at det er indiskutabelt, at de hører til i vores familie. Det gælder også i forhold til Den Europæiske Union. Derfor har vi også truffet beslutninger om spørgsmålet tidligere, siger Mette Frederiksen.

På et topmøde for et år siden gav EU-lederne Ukraine status af kandidatland. Beslutningen var overraskende set i lyset af, hvor langt det krigshærgede Ukraine var fra at blive klar til EU.

Men sympatien for Ukraines heroiske kamp mod Rusland og ønsket om at vise Ukraine en vej væk fra Rusland er stor. Beslutningen førte dog til kritik fra Bosnien-Hercegovina, som på det tidspunkt var længere i processen end Ukraine, men endnu ikke var blevet kandidatland.

Nu kan Ukraine måske igen få særbehandling. Det næste skridt mod medlemskab er at gå fra at være kandidatland til at indlede selve forhandlingerne om optagelse.

Det vil i sig selv være usædvanligt, hvis EU indleder optagelsesforhandlinger med et land, der er i krig. Derudover viste en mundtlig rapport fra EU-Kommissionen i sidste uge, at Ukraine trods ihærdigt reformarbejde midt i krigen fortsat kun opfylder to ud af syv betingelser for at indlede optagelsesforhandlingerne.

Alligevel presses der i Bruxelles på for, at Ukraine skal have grønt lys til optagelsesforhandlinger til december.

Ukraine vil dog ikke få en særlig adgang til optagelse i EU uden om de normale krav, siger Mette Frederiksen.

- Når man søger om egentligt medlemskab, så er der nogle fuldstændigt faste procedure for det. Og der er rigtig, rigtig mange krav, man skal leve op til. Det er uanset, om man er et østligt land, et vestligt land, fra Vestbalkan eller Ukraine, siger Mette Frederiksen.

Hun vil afvente en ny, skriftlig rapport fra EU-Kommissionen, som ventes i slutningen af oktober eller begyndelsen af november.

- Vi vil få en meget grundig afrapportering om, hvordan det går med reformarbejdet i Ukraine. Jeg mener, at vi skal tage stilling til optagelsesforhandlinger på baggrund af det.

Spørgsmål: Optagelse i EU skal ske med enstemmighed. Er Danmark i yderste konsekvens villig til at sige nej til Ukraine, hvis landet ikke lever op til de objektive kriterier?

- Det er en mærkelig måde at stille spørgsmålet på. For udgangspunktet er, at lande skal leve op til de kriterier, der er. Det hører jeg ikke nogen signalere, ikke også er afgørende omkring Ukraine.

- Men her og nu er der en forårsoffensiv i gang. Det handler først og fremmest om at få leveret de våben, der skal til, så Ukraine kan stå distancen, siger Mette Frederiksen.

