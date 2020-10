Danmark vil lade sig inspirere af EU-henstilling om rejser

Danskernes sikkerhed og sundhed har ifølge udenrigsminister førsteprioritet. EU-regler er inspiration.

EU-landene er tirsdag blevet enige om en henstilling, der skal sikre fælles regler for rejser og eventuelle restriktioner under coronapandemien.

Det er godt med koordination, mener udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som dog tilføjer, at Danmark og regeringen trods henstillingen også fremadrettet vil prioritere, hvad den finder bedst for Danmark og danskerne.

- Det er en henstilling. Det vil sige, at i sidste ende er det op til os selv, hvad vi gør. Der vil jeg bare understrege, at for Danmark er det danskernes sikkerhed, sundhed og tryghed, der er helt afgørende, siger han.

Regeringen vil træffe de beslutninger og tage "de restriktioner, der er nødvendige" for at "beskytte den danske befolkning mod covid-19".

Spørgsmål: Man har tidligere forsøgt at koordinere dette uden større succes. Er der noget, der tilsiger, at denne henstilling skulle ændre noget?

- Ja, fordi man kan godt lade sig inspirere af bedste praksis. For eksempel er det vigtigt, at vi får testet rigtig meget i Europa. Det er noget, som Danmark sætter meget fokus på, siger udenrigsministeren.

EU-landene er blandt andet blevet enige om at udarbejde et fælles digitalt EU-kort, hvor alle regioner farves grønne, gule eller røde afhængigt af smitteniveau.

Ifølge henstillingen må landene ikke begrænse rejse til eller fra grønne områder.

Landene bør i det hele taget "i princippet ikke afvise indrejse" af EU-borgere fra et andet medlemsland uanset hvad. Men sker det, kan man overveje karantæne eller test ved ankomst.

Direktør Michael Svane i brancheforeningen Dansk Luftfart under Dansk Industri vurderer, at det er vigtigt med fælles regler.

- Det skal være sundt og trygt at rejse. Derfor er gennemsigtige kriterier og ikke mindst en fælles europæisk tilgang nødvendig, for at vi kan få gang i rejserne, herunder ikke mindst for de erhvervsrejsende, siger han i en skriftlig kommentar.

Udenrigsministeren er enig i, at man med fælles regler kan skabe et bedre overblik. Det kan hjælpe erhvervsrejsende, mener han.

- Men alt sammen under det helt klare hensyn, at vi kommer til altid at beskytte Danmark og den danske befolkning mod covid-19, og vi tager de restriktioner, der er nødvendige for at gøre det, siger han.

Juridisk er der tale om en henstilling, som ikke er bindende. En henstilling giver EU-Kommissionen mulighed for at give sin mening til kende og foreslå en fremgangsmåde, uden at det pålægger modtageren forpligtelser.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, sendte tidligere tirsdag på et videomøde i Det Europæiske Regionsudvalg en opfordring til borgerne om at tage virus alvorligt, da nedlukningen har været alvorlig for økonomien.

- Vi må vise, at vi har lært det. Vi må bede borgerne i Europa om at være forsigtige, om at følge reglerne, at holde afstand og dække mund og næse. De må gøre, hvad de kan for at begrænse virus, så vi bevarer økonomisk aktivitet, sagde Merkel ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Torsdag og fredag mødes EU's stats- og regeringschefer til topmøde i Bruxelles. De ventes også at skulle drøfte pandemien. De havde en lang diskussion om samme emne fredag 2. oktober.

